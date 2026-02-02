Alcaraz rinuncia al prossimo torneo: vuole essere al top per sfidare Sinner a Doha, il nuovo calendario

Carlos Alcaraz non difenderà il titolo a Rotterdam . Ventiquattro ore dopo il suo trionfo all'Australian Open, il torneo ha annunciato il suo forfait tramite un post sui social . C'erano francamente pochi dubbi considerando che lo spagnolo ha faticato particolarmente per conquistare il suo primo titolo a Melbourne: la finale di quattro set contro Novak Djokovic non è stata troppo impegnativa, mentre non si può dire lo stesso della semifinale di 5 ore e 27 minuti contro Alexander Zverev . "Carlos Alcaraz non difenderà il titolo a Rotterdam. Il campione dell'Australian Open ha concluso che, dopo gli sforzi delle ultime due settimane, ha bisogno di più tempo per tornare in azione . Auguriamo a Carlos una pronta guarigione" si legge nel post del torneo di Rotterdam, in programma dal 9 al 15 febbraio sul cemento indoor in Olanda. Prevista dunque una settimana di riposo in più per Alcaraz: nel suo nuovo calendario , il prossimo appuntamento sarà lo stesso di Jannik Sinner.

Quando torna in campo Alcaraz

Il numero uno al mondo ha rinunciato alla trasferta in Olanda, ma volerà in Medio Oriente. Il suo primo torneo dopo l'Australian Open sarà l'ATP 500 di Doha, in programma sul cemento in Qatar dal 16 al 21 febbraio. Alcaraz ha già preso parte all'evento nel 2025, quando fu sconfitto nei quarti di finale da Jack Draper. Proverà quindi a sollevare il titolo quest'anno, ma dovrà fare i conti con una concorrenza di tutto rispetto. Ai nastri di partenza figurano infatti Jannik Sinner e Novak Djokovic, rispettivamente numero 2 e 3 del ranking nonché suoi principali rivali. Pur trattandosi di un torneo che mette in palio "solo" 500 punti, lo spagnolo non vorrà fare brutte figure e punta invece a farsi trovare pronto. Specialmente per un'eventuale semifinale contro Djokovic, che vorrà la rivincita dopo il ko di Melbourne, e ancora di più un'eventuale finale contro Sinner, determinato a riscattarsi dopo la delusione australiana.