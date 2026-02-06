Alcaraz dimentica Ferrero: "Samuel Lopez il miglior allenatore che si possa avere"

Pochi giorni dopo la vittoria degli Australian Open, grazie alla quale è diventato il tennista più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam, Carlos Alcaraz ha rilasciato un'intervista ad AS. Tra i temi affrontati, la decisione di dire addio al suo storico coach, Juan Carlos Ferrero, e di affidarsi a Samuel Lopez: "Non credo di dover dimostrare nulla a nessuno, nemmeno quando faccio cose con cui la gente potrebbe non essere d'accordo". Ha poi lodato l'idea dello Slam australiano di coinvolgere nella cerimonia di premiazione anche l'allenatore del tennista vincitore: "Non sapevo che lo facessero ma è un'iniziativa fantastica perché riconosce l'importanza del team del giocatore. Samuel ha lavorato per questo momento per tutta la vita. A mio avviso è uno dei migliori allenatori, se non il migliore, che al giorno d'oggi si possa avere su un campo da tennis. Abbracciarlo dopo l'ultimo punto è stato speciale: tutti gli hanno riconosciuto ciò che meritava".