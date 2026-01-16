Alcaraz parla per la prima volta di Ferrero, social spaccati: "Irriconoscente". Ma c'è chi lo difende

Onesto o irriconoscente? Basta fare un giro sui social per vedere come in tanti si stiano dividendo sulle parole di Carlos Alcaraz su Ferrero . Per prima cosa, eccole: "Il mio team è praticamente lo stesso dell’anno scorso. Per quel che riguarda Juan Carlos, abbiamo preso la decisione di separarci. Si tratta di un capitolo della mia vita che doveva concludersi ora. Devo dire che sono enormemente grato a Juan Carlos per tutto ciò che abbiamo fatto assieme negli ultimi sette anni. Ho imparato tantissimo e sono diventato il giocatore che conoscete anche grazie a lui. Abbiamo chiuso questo capitolo di comune accordo, ma al tempo stesso restiamo amici e continuiamo ad avere un buon rapporto". Così il numero uno al mondo dall'Australia. Detto che sul "comune accordo" ci sarebbe da ridire, visto quanto ammesso dallo stesso Ferrero , per molti le parole di Carlitos sono state "oneste e sincere, non poteva dire altro". C'è chi però non è dello stesso avviso: "Dire che il team è praticamente lo stesso dello scorso anno ma senza la figura principale di riferimento non è corretto".

Alcaraz e il tatuaggio per l'Australian Open: cosa vuole farsi

Alcaraz, questa è la sensazione, vuole chiudere quanto prima questo discorso e concentrarsi solo sul tennis. L'Australian Open è uno degli obiettivi principali della stagione, non fosse altro perché non lo ha mai vinto, al contrario di Sinner. E allora tanti saluti alla scaramanzia: "Se dovessi vincere mi farei un tatuaggio come per gli altri tornei, probabilmente un canguro sul polpaccio". Per arrivare a trionfare, lo spagnolo dice di essersi preparato bene ma senza stravolgimenti: "Ci siamo concentrati su determinati aspetti che volevamo migliorare, ma non abbiamo cambiato nessuna delle nostre routine. Abbiamo gestito questa pre-season come sempre, in attesa di vedere se il lavoro che abbiamo fatto funzionerà o meno". L'incognità c'è ed è pure grande perché, al netto delle dichiarazioni di facciata, Ferrero era determinante in campo e fuori per Carlos. Non resta che aspettare e vedere come andrà.