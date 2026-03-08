Attacco durissimo di Alcaraz: "Ci sono alcuni arbitri che non capiscono di tennis"
Carlos Alcaraz ha inaugurato con una vittoria il suo percorso nel Masters 1000 di Indian Wells, torneo che ha già vinto due volte, nel 2023 e nel 2024. Lo spagnolo, assoluto dominatore dell'inizio di stagione con i titoli a Melbourne e Doha, si è liberato con un comodo 6-2 6-3 di Grigor Dimitrov, che già alla vigilia aveva messo in conto una possibile sconfitta. Imbattuto nel 2026, Alcaraz ha prolungato la sua striscia di vittorie consecutive sul cemento: ora sono ben 31. Nonostante ciò, una volta intervenuto in conferenza stampa, non le ha mandate a dire quando gli è stata posta una domanda in merito allo shot clock. Lo spagnolo si era lamentato di questa regola proprio a Doha, rendendosi protagonista di una polemica con l'arbitro e arrivando a dire che le regole fossero "una me**a". In California ha rincarato la dose, attaccando i giudici di sedia.
Alcaraz: "Se gli arbitri capissero di tennis non farebbero..."
Inizialmente è stato chiesto allo spagnolo se avesse parlato con qualcuno dell'ATP per esprimere il suo disappunto: "Non l'ho fatto, ma allo stesso tempo nessuno è venuto a chiedermi cosa ne pensassi. Quindi credo che le cose rimarranno così. Loro sanno già come la penso e io non ho voglia di perdere tempo. In passato era già successo che fossi andato a lamentarmi o a esprimere la mia opinione ma poi non era cambiato nulla". Lo spagnolo ha poi auspicato un maggior potere discrezionale conferito agli arbitri: "Abbiamo visto che ce ne sono diversi. Alcuni sono flessibili al riguardo, quindi probabilmente si tratta dei soliti 1-2: sono gli stessi che hanno avuto problemi in tante partite". Poi la stoccata finale: "Se capissero di tennis saprebbero come comportarsi. Quelli che sono molto severi è perché non capiscono affatto di tennis".