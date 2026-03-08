Attacco durissimo di Alcaraz: "Ci sono alcuni arbitri che non capiscono di tennis"

Carlos Alcaraz ha inaugurato con una vittoria il suo percorso nel Masters 1000 di Indian Wells , torneo che ha già vinto due volte, nel 2023 e nel 2024. Lo spagnolo, assoluto dominatore dell'inizio di stagione con i titoli a Melbourne e Doha, si è liberato con un comodo 6-2 6-3 di Grigor Dimitrov , che già alla vigilia aveva messo in conto una possibile sconfitta . Imbattuto nel 2026, Alcaraz ha prolungato la sua striscia di vittorie consecutive sul cemento: ora sono ben 31. Nonostante ciò, una volta intervenuto in conferenza stampa, non le ha mandate a dire quando gli è stata posta una domanda in merito allo shot clock . Lo spagnolo si era lamentato di questa regola proprio a Doha, rendendosi protagonista di una polemica con l'arbitro e arrivando a dire che le regole fossero "una me**a" . In California ha rincarato la dose, attaccando i giudici di sedia.

Alcaraz: "Se gli arbitri capissero di tennis non farebbero..."

Inizialmente è stato chiesto allo spagnolo se avesse parlato con qualcuno dell'ATP per esprimere il suo disappunto: "Non l'ho fatto, ma allo stesso tempo nessuno è venuto a chiedermi cosa ne pensassi. Quindi credo che le cose rimarranno così. Loro sanno già come la penso e io non ho voglia di perdere tempo. In passato era già successo che fossi andato a lamentarmi o a esprimere la mia opinione ma poi non era cambiato nulla". Lo spagnolo ha poi auspicato un maggior potere discrezionale conferito agli arbitri: "Abbiamo visto che ce ne sono diversi. Alcuni sono flessibili al riguardo, quindi probabilmente si tratta dei soliti 1-2: sono gli stessi che hanno avuto problemi in tante partite". Poi la stoccata finale: "Se capissero di tennis saprebbero come comportarsi. Quelli che sono molto severi è perché non capiscono affatto di tennis".