 L'articolo dalla Spagna che dice tutto sul momento di Alcaraz: "È il terrore..."

Guardando il risultato del match di terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells tra Carlos Alcaraz e Arthur Rinderknech - finito 6-7 6-3 6-2 - qualcuno potrebbe focalizzarsi sul set perso dallo spagnolo. In realtà, ciò che ancora una volta non è passato inosservato è stato il livello espresso dal numero uno al mondo, capace di ribaltare l'incontro con una facilità quasi disarmante. Per circa un'ora Rinderknech ha giocato un tennis straordinario, fatto perlopiù di vincenti, e si è meritatamente portato avanti di un set e di un break. Alcaraz ha però pazientemente atteso che passasse la tempesta per poi abbattersi come un uragano sul suo avversario. Eloquente in particolare il terzo set, a testimonianza di come abbia inserito le marce alte, in cui ha messo in campo l'88% di prime, non ha perso neppure un punto al servizio e non ha commesso neanche un gratuito. È ancora presto per dirlo, ma l'impressione è che solo il miglior Sinner possa battere questa versione di Carlos.