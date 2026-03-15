I coach di Alcaraz e la disperata strategia contro Medvedev: "Carlos, il pubblico!"

Dopo sedici vittorie consecutive a inizio stagione si è interrotta la clamorosa striscia di Carlos Alcaraz , sconfitto nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells . 6-3 7-6 il punteggio del match in favore del russo Daniil Medvedev , capace di approdare all'atto conclusivo senza perdere set e di impedire il primo 'Sincaraz' stagionale - Jannik, dal canto suo, ha liquidato in due set Alexander Zverev . Per lo spagnolo è stata una sfida molto complicata sin dall'inizio e i membri del suo team hanno cercato costantemente di incoraggiarlo, provando a dargli dei suggerimenti. Non solo di natura tecnica, come dimostra una frase pronunciata nel secondo set.

Il consiglio dei coach ad Alcaraz

"Carlos, il pubblico" hanno gridato a un certo punto al numero uno al mondo, invitandolo a coinvolgere il pubblico nel match nella speranza di ricevere energie positive. Lo spagnolo è infatti un tennista che sa esaltarsi quando si gioca in determinate atmosfere - la finale dello scorso Roland Garros è l'esempio più eloquente - e il suo team lo ha incoraggiato a giocarsi anche questa carta. Alcaraz non è tuttavia riuscito a invertire il trend e in poco più di un'ora e mezza ha ceduto il passo a un ritrovato Medvedev. C'era però da dire che, anche se fosse riuscito a portare gli spettatori del match, probabilmente contro il russo non avrebbe funzionato. Medvedev è infatti uno di quei pochi giocatori che non si scompone minimamente neppure nelle bolgie, anzi a volte riesce a giocare persino meglio.