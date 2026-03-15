Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 15 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

I coach di Alcaraz e la disperata strategia contro Medvedev: "Carlos, il pubblico!"

Nel corso della semifinale a Indian Wells, gli allenatori dello spagnolo hanno tentato una mossa inaspettata: il consiglio per superare un momento difficile
2 min
TagsCarlos AlcarazDaniil Medvedev

Dopo sedici vittorie consecutive a inizio stagione si è interrotta la clamorosa striscia di Carlos Alcaraz, sconfitto nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. 6-3 7-6 il punteggio del match in favore del russo Daniil Medvedev, capace di approdare all'atto conclusivo senza perdere set e di impedire il primo 'Sincaraz' stagionale - Jannik, dal canto suo, ha liquidato in due set Alexander Zverev. Per lo spagnolo è stata una sfida molto complicata sin dall'inizio e i membri del suo team hanno cercato costantemente di incoraggiarlo, provando a dargli dei suggerimenti. Non solo di natura tecnica, come dimostra una frase pronunciata nel secondo set.

Il consiglio dei coach ad Alcaraz

"Carlos, il pubblico" hanno gridato a un certo punto al numero uno al mondo, invitandolo a coinvolgere il pubblico nel match nella speranza di ricevere energie positive. Lo spagnolo è infatti un tennista che sa esaltarsi quando si gioca in determinate atmosfere - la finale dello scorso Roland Garros è l'esempio più eloquente - e il suo team lo ha incoraggiato a giocarsi anche questa carta. Alcaraz non è tuttavia riuscito a invertire il trend e in poco più di un'ora e mezza ha ceduto il passo a un ritrovato Medvedev. C'era però da dire che, anche se fosse riuscito a portare gli spettatori del match, probabilmente contro il russo non avrebbe funzionato. Medvedev è infatti uno di quei pochi giocatori che non si scompone minimamente neppure nelle bolgie, anzi a volte riesce a giocare persino meglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Alcaraz

Da non perdere

Sinner, il punto pazzesco a Indian Wells lascia di sasso TienIndian Wells, quanto ha guadagnato Cobolli nel doppio misto

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS