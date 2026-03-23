Alcaraz non la smette di lamentarsi: "Sempre così, me ne torno a casa"

"Korda ha giocato in modo incredibile: gli faccio i complimenti perché ha meritato di vincere". Lo ha dichiarato in conferenza stampa Carlos Alcaraz , che ha preso con sportività la sorprendente sconfitta arrivata nel terzo turno del Masters 1000 di Miami . Lo spagnolo, al secondo ko nel giro di pochi giorni dopo quello contro Daniil Medvedev a Indian Wells , ha poi aggiunto: "A me è mancata concretezza in tanti momenti, ad esempio quando la situazione di punteggio era di 30-30 o 40-40. Tuttavia bisogna tenere in considerazione anche il valore dell'avversario e Korda è stato brillante . Ho già analizzato un po' con il mio team cosa ho fatto bene e cosa ho fatto male. Malgrado il ko, sento che sto andando nella giusta direzione". Non è infine mancata una lamentela , sulla stessa lunghezza d'onda di quella nel torneo precedente.

Alcaraz: "Contro di me giocano sempre bene"

"Quando vinci tanti tornei è inevitabile che i tuoi avversari scendano in campo più liberi. Ho le sensazione che in alcuni momenti giochino senza pressione e che per loro tutto sia più facile" ha dichiarato Alcaraz. Per poi rincarare la dose: "Contro di me i tennisti giocano sempre bene e sentono una pressione diversa a quella abituale contro altri giocatori. È fastidioso, ma non posso far altro che accettarlo e andare avanti. Per il futuro dovrò farmi trovare pronto e sfruttare le tante armi che ho per mettere in difficoltà i miei rivali". Infine, lo spagnolo ha parlato dei suoi impegni futuri: "Non vedo l'ora di tornare a casa e rilassarmi qualche giorno con la famiglia e gli amici. Poi tornerò in campo perché la stagione sul rosso è alle porte e voglio arrivare pronto ai tornei importanti che giocherò. Tuttavia al momento non penso ad altro che a staccare la spina e a ricaricare le batterie per qualche giorno. Ho bisogno di ritrovare il desiderio di scendere in campo".