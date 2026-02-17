Berrettini-Lajovic, secondo turno Rio Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Matteo Berrettini ha debuttato con una vittoria nell'ATP 500 di Rio de Janeiro. Dopo una battaglia di quasi due ore e mezza ha superato con il punteggio di 7-6 7-5 il cileno Tomas Barrios Vera, ripescato come lucky loser dopo il forfait di Lorenzo Sonego, e si è qualificato per il secondo turno. Sulla sua strada troverà ora il serbo Dusan Lajovic, anche lui lucky loser e vittorioso all'esordio nel main draw contro il tedesco Daniel Altmaier. Sfida impegnativa ma alla portata per il romano, determinato a ottenere vittorie e fiducia dopo i tornei saltati per infortunio. Dopo i sorrisi e le risate al Carnevale con Carlo Ancelotti, Berrettini vuole divertirsi anche in campo.
Berrettini-Lajovic, orario e quando si gioca
La sfida tra Berrettini e Lajovic, valida per il secondo turno dell'Atp di Rio de Janeiro, è in programma tra mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio con orario ancora da definire.
I precedenti tra Berrettini e Lajovic
I due giocatori non si sono mai affrontati
Berrettini-Lajovic, dove vederla in tv
L'incontro tra Berrettini e Lajovic a Rio sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Atp Rio, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 19.260 (0 punti)
SECONDO TURNO – $ 36.115 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 67.665 (100 punti)
SEMIFINALE – $ 132.425 (200 punti)
FINALE – $ 248.480 (350 punti)
VINCITORE – $ 461.835 (500 punti)