Berrettini eliminato a Rio, addio al montepremi milionario e in che posizione è ora nel ranking Atp

Matteo Berrettini è stato sconfitto da Ignacio Buse nei quarti di finale dell'ATP 500 di Rio de Janeiro. Si è dunque interrotto il cammino dell'azzurro nel torneo sulla terra rossa brasiliana, iniziato con due vittorie lottate ai danni del cileno Barrios Vera e del serbo Lajovic. 6-3 2-6 6-3 il punteggio di un match caratterizzato da molteplici interruzioni per pioggia e portato a casa dal peruviano dopo due ore e 19 minuti. Agrodolce finora la gira sudamericana per Berrettini, che ha messo partite nelle gambe - vincendone tre e perdendone due - ma è apparso lontano dalla sua forma migliore. Virtualmente numero 57 del ranking, risulta iscritto all'ATP 250 di Santiago, in programma la prossima settimana in Cile, sempre sulla terra battuta.