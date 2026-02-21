Berrettini eliminato a Rio, addio al montepremi milionario e in che posizione è ora nel ranking Atp
Matteo Berrettini è stato sconfitto da Ignacio Buse nei quarti di finale dell'ATP 500 di Rio de Janeiro. Si è dunque interrotto il cammino dell'azzurro nel torneo sulla terra rossa brasiliana, iniziato con due vittorie lottate ai danni del cileno Barrios Vera e del serbo Lajovic. 6-3 2-6 6-3 il punteggio di un match caratterizzato da molteplici interruzioni per pioggia e portato a casa dal peruviano dopo due ore e 19 minuti. Agrodolce finora la gira sudamericana per Berrettini, che ha messo partite nelle gambe - vincendone tre e perdendone due - ma è apparso lontano dalla sua forma migliore. Virtualmente numero 57 del ranking, risulta iscritto all'ATP 250 di Santiago, in programma la prossima settimana in Cile, sempre sulla terra battuta.
Come cambia il ranking per Berrettini
Matteo saluta Rio con 100 punti in cascina e poco meno di 70 mila euro guadagnati. Resta però l'amaro in bocca, non solo per la sconfitta contro Buse, ma anche per l'occasione mancata: nei quarti non c'era neppure un top 50 e, in una parte alta di tabellone orfana di teste di serie, l'azzurro poteva senz'altro ambire a fare ancora strada. Poco male perché quantomeno Berrettini non perderà posizioni nel ranking (ma neppure ne guadagnerà). Resterà al numero 57, difendendo i 100 punti che gli scadevano dai quarti di finale di Doha dello scorso anno. Il lato negativo è che ha dovuto rinunciare a un prize money significativo: il torneo di Rio aveva infatti stanziato complessivamente ben 2 milioni 469 mila 450 dollari per i giocatori.
Montepremi ATP 500 Rio de Janeiro
PRIMO TURNO – $ 19.260 (0 punti)
SECONDO TURNO – $ 36.115 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 67.665 (100 punti)
SEMIFINALE – $ 132.425 (200 punti)
FINALE – $ 248.480 (350 punti)
VINCITORE – $ 461.835 (500 punti)