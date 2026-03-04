Berrettini-Mannarino, primo turno Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sarà il francese Adrian Mannarino l'avversario di Matteo Berrettini al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells , in programma sul cemento della California dal 4 al 15 marzo. Dopo una gira sudamericana non particolarmente soddisfacente - 3 vittorie e 3 sconfitte il bilancio finale - l'azzurro va a caccia di riscatto in un torneo dove vanta come miglior risultato il quarto turno raggiunto nel 2022. Debutto insidioso per il ventinovenne romano, che sfida un avversario navigato e in grado di mettere in difficoltà tanti giocatori con il suo gioco "poco ortodosso". In palio c'è un posto al secondo turno contro Alexander Zverev , quarta forza del seeding.

Berrettini-Mannarino, data e orario del match

L'incontro di primo turno tra Berrettini e Mannarino, valido per il Masters 1000 di Indian Wells, è in programma oggi, mercoledì 4 marzo, come terzo incontro di giornata dalle 20.00 sullo Stadium 1. Comincerà al termine di Opelka-Quinn, quindi indicativamente dopo la mezzanotte.

Berrettini-Mannarino, i precedenti

Matteo è in svantaggio per 2-0 nei testa a testa contro il francese e non ha mai vinto neppure un set. Ko al primo turno dell'Australian Open 2018, è stato sconfitto anche lo scorso anno - sempre all'esordio - nel Masters 1000 di Shanghai.

Dove vedere il match di Berrettini in tv

Il match di primo turno di Matteo Berrettini sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. L'incontro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Indian Wells, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 25.375 (10 punti)

SECONDO TURNO – $ 37.650 (35 punti)

TERZO TURNO – $ 64.500 (65 punti)

QUARTO TURNO – $ 110.250 (120 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 202.000 (215 punti)

SEMIFINALE – $ 354.850 (390 punti)

FINALISTA – $ 638.750 (650 punti)

VINCITORE – $ 1.201.125 (1000 punti)