Berrettini-Fonseca, ottavi Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Non ha ancora perso un set nel Masters 1000 di Monte-Carlo Matteo Berrettini , che dopo il ritiro dello spagnolo Bautista Agut al primo turno ha travolto Daniil Medvedev per 6-0 6-0 . Non poteva dunque sperare in un avvio migliore l'azzurro, il quale potrà senz'altro giocarsi le sue carte nell'incontro di ottavi di finale contro il talentuoso brasiliano Joao Fonseca . Quest'ultimo è invece reduce da una battaglia di due ore e mezza contro Arthur Rinderknech, ma resta comunque un avversario insidioso - chiedere a Jannik Sinner, vittorioso solo per 7-6 7-6 poche settimane fa a Indian Wells - che con la terra battuta va a nozze. In palio un posto nei quarti contro Zverev o Bergs.

Berrettini-Fonseca, data e orario

La partita tra Berrettini e Fonseca, valida per gli ottavi di finale del Rolex Monte-Carlo Masters, è in programma giovedì 9 aprile sul Campo dei Principi a partire dalle ore 11:00.

I precedenti tra Berrettini e Fonseca

Matteo ha vinto l'unico confronto diretto, nel 2024 a livello di Coppa Davis: 6-1 7-6 il punteggio.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro di Matteo Berrettini sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Montecarlo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.520

SECONDO TURNO – € 45.520

TERZO TURNO – € 84.980

QUARTI DI FINALE – € 158.700

SEMIFINALE – € 290.960

FINALISTA – € 532.120

VINCITORE – € 974.370