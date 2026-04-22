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mercoledì 22 aprile 2026
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Berrettini-Prizmic, primo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Tutto quello che c'è da sapere sull'esordio alla Caja Màgica del tennista romano, opposto a un avversario proveniente dalle qualificazioni
2 min
TagsMatteo BerrettiniDino PrizmicMasters 1000 Madrid

Dopo il terzo turno raggiunto a Montecarlo, Matteo Berrettini torna in campo in occasione del Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro avrebbe dovuto debuttare contro il belga Raphael Collignon, invece in seguito al ritiro di quest'ultimo se la vedrà contro il croato Dino Prizmic, promosso dalle qualificazioni. Impegno più che alla portata per Berrettini, che nel torneo madrileno vanta una finale - raggiunta nel 2021 e persa contro Zverev - e vuole dare continuità a quanto di buona fatto vedere in terra monegasca, anche per arrivare nelle migliori condizioni al torneo di casa: gli Internazionali d'Italia.

Berrettini-Prizmic, quando si gioca

La partita tra Berrettini e Prizmic, valida per il primo turno del Masters 1000 di Madrid, andrà in scena mercoledì 22 aprile sulla Pista Manolo Santana non prima delle ore 13:30.

I precedenti tra Berrettini e Prizmic

I due non si sono mai affrontati in carriera: a Madrid saranno dunque avversari per la prima volta.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro tra Berrettini e Prizmic sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Mutua Madrid Open. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Madrid, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.615

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Berrettini

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