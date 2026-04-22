Berrettini-Prizmic, primo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo il terzo turno raggiunto a Montecarlo , Matteo Berrettini torna in campo in occasione del Masters 1000 di Madrid . Il tennista azzurro avrebbe dovuto debuttare contro il belga Raphael Collignon, invece in seguito al ritiro di quest'ultimo se la vedrà contro il croato Dino Prizmic , promosso dalle qualificazioni. Impegno più che alla portata per Berrettini, che nel torneo madrileno vanta una finale - raggiunta nel 2021 e persa contro Zverev - e vuole dare continuità a quanto di buona fatto vedere in terra monegasca, anche per arrivare nelle migliori condizioni al torneo di casa: gli Internazionali d'Italia .

Berrettini-Prizmic, quando si gioca

La partita tra Berrettini e Prizmic, valida per il primo turno del Masters 1000 di Madrid, andrà in scena mercoledì 22 aprile sulla Pista Manolo Santana non prima delle ore 13:30.

I precedenti tra Berrettini e Prizmic

I due non si sono mai affrontati in carriera: a Madrid saranno dunque avversari per la prima volta.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro tra Berrettini e Prizmic sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Mutua Madrid Open. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Madrid, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.615