Berrettini-Popyrin, primo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Comincerà contro l'australiano Alexei Popyrin (numero 60 ATP) il cammino di Matteo Berrettini agli Internazionali d'Italia. Dopo la deludente sconfitta di Madrid, con tanto di dichiarazioni preoccupanti ("Non sono in grado di competere"), il trentenne romano si è parzialmente riscattato raggiungendo i quarti di finale nel Challenger 175 di Cagliari. Ora andrà a caccia di una tanto desiderata vittoria nel torneo di casa, che negli anni ha faticato a godersi e che cercherà finalmente di vivere in maniera serena. Il sorteggio è stato benevolo dato che Popyrin sta attraversando un pessimo momento di forma, ma una vittoria è tutt'altro che scontata per Matteo, chiamato a dare il 100% in campo.