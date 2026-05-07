Berrettini-Popyrin, primo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Comincerà contro l'australiano Alexei Popyrin (numero 60 ATP) il cammino di Matteo Berrettini agli Internazionali d'Italia. Dopo la deludente sconfitta di Madrid, con tanto di dichiarazioni preoccupanti ("Non sono in grado di competere"), il trentenne romano si è parzialmente riscattato raggiungendo i quarti di finale nel Challenger 175 di Cagliari. Ora andrà a caccia di una tanto desiderata vittoria nel torneo di casa, che negli anni ha faticato a godersi e che cercherà finalmente di vivere in maniera serena. Il sorteggio è stato benevolo dato che Popyrin sta attraversando un pessimo momento di forma, ma una vittoria è tutt'altro che scontata per Matteo, chiamato a dare il 100% in campo.
Berrettini-Popyrin, orario e quando si gioca
La sfida tra Berrettini e Popyrin, valida per il primo turno degli Internazionali d'Italia, è in programma giovedì 7 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico a partire dalle ore 11:00.
I precedenti tra Berrettini e Popyrin
I confronti diretti vedono Matteo avanti per 3-1. Sono però andati in scena tutti sul cemento. Il più recente risale al torneo di Vienna dello scorso anno e vinse Berrettini in due set.
Dove vedere la partita in tv
Il Masters 1000 di Roma sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e la novità Diretta Tennis) e in streaming su NOW. L'emittente trasmette anche una partita al giorno su TV8, ma non è il caso di Berrettini-Popyrin: il match non sarà disponibile in chiaro.
Internazionali d'Italia, il monterpremi
PRIMO TURNO – € 21.285
SECONDO TURNO – € 31.585
TERZO TURNO – € 54.110
OTTAVI DI FINALE – € 92.470
QUARTI DI FINALE – € 169.375
SEMIFINALE – € 297.550
FINALE – € 535.585
VINCITORE – € 1.007.165