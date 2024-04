Djokovic sfida Sinner senza paura ma non a tennis: "So che è molto bravo"

C'erano una volta Federer , Nadal e Djokovic . Ormai "abbandonato" dai suoi storici sfidanti, il numero uno del ranking mondiale sta trovando un degno erede dei precedenti in Sinner , che lo ha battuto per ben 3 volte nell'ultimo anno. I due si potrebbero incontrare e scontrare di nuovo a Montecarlo , dove Jannik è appena arrivato dopo gli impegni trionfali a Miami , ma nel frattempo il campione serbo ha voluto lanciare un'inattesa sfida al 22enne di San Candido . E stavolta il tennis non c'entra...

Sinner e l'invito di Djokovic... sugli sci

"Non vedo l'ora di scendere sulle piste da sci - ha confessato Djokovic da Montecarlo - Mi piacciono moltissimo sia lo sci che gli sport invernali. Sono un appassionato di sci, sono cresciuto in montagna. Anche Jannik Sinner è molto bravo, forse potremmo fare qualcosa insieme, chi lo sa. Sai, sono sempre aperto a fare cose pazze, ma penso che alla fine siano quei tipi di attività che quando esci fuori dalla zona di comfort ti danno davvero eccitazione e gioia, ma portano anche molta attenzione e popolarità con i nuovi fan, appassionati di tennis o appassionati di sport in generale". Nell'attesa di vederli sfrecciare sulle piste innevate del Trentino Alto-Adige o della Serbia, qui gli impegni in tabellone a Montecarlo.