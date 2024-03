Diretta Sinner-Dimitrov: la finale dell'Atp di Miami LIVE

MIAMI - Jannik Sinner non si vuole fermare. Dopo aver stritolato Medvedev in semifinale, il tennista azzurro sfida oggi Dimitrov nella finale dell' Atp di Miami . L’attesa è alle stelle per l'italiano: in caso di successo, infatti, conquisterà il secondo posto nel ranking mondiale superando Alcaraz. Segui la partita in diretta…

18:26

Sinner scende in campo per l'allenamento

Come annunciato, Jannik si sta allenando per l’ultima volta prima della finale contro Dimitrov sul campo 10 di Miami.

18:24

Sinner, ascolti da record in tv

In attesa di ritoccare il record in finale, la semifinale tra Sinner e Medvedev è stata seguita da una media di 892mila spettatori medi. LEGGI QUI

18:11

Sinner, il cammino verso la finale di Miami

A Miami Sinner ha superato Griekspoor, O’Connell e Machac, prima di spazzare via in semifinale Medvedev in due set a senso unico.

17:56

Dimitrov, oltre il tennis c'è di più

Dimitrov, l’avversario di Sinner nella finale dell’Atp di Miami, è famoso per il suo gioco, ma anche per le sue conquiste fuori dal campo. APPROFONDISCI

17:40

Sinner e l'incontro con Serena Williams

L'ex tennista americana ha incrociato Sinner a Miami: i due si sono parlati. LEGGI TUTTO

17:25

Sinner, si avvicina l’ultimo allenamento

Alle ore 18.15 italiane Sinner svolgerà l'ultimo allenamento prima della finale contro Dimitrov sul campo 10 a Miami.

17:13

Cahill: "Sinner come l’acqua…"

Darren Cahill, coach di Sinner, ha presentato su Sky Sport la finale di Miami contro Dimitrov: "Grigor è un giocatore vecchio stile, è difficile da affrontare. Jannik dovrà essere come l'acqua: fluido, versatile, mobile, pronto a trovare qualche buco nel gioco dell’avversario”.

16:58

Sinner-Dimitrov, la finale di Miami in diretta tv

La finale dell’Atp di Miami tra Sinner e Dimitrov sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La partita sarà disponibile in diretta streaming sulle piattaforme NOW e SkyGo.

16:43

Dimitrov fa pretattica: "Sinner è il migliore"

E' il giorno della finale a Miami. Intanto, il bulgaro crede nella vittoria ma elogia Jannik. APPROFONDISCI

16:28

Sinner, terza finale a Miami

Sinner, alla terza finale a Miami (2021 e 2023), cercherà di alzare finalmente la coppia al cielo. L'ultimo ostacolo è Dimitrov, uno dei tennisti più in foma del circuito, che ha fatto fuori Alcaraz ai quarti.

16:20

Sinner-Dimitrov, i precedenti

Sono tre i precedenti tra Sinner e Dimitrov: il primo incrocio a Roma, nel 2020, sorrise al bulgaro in tre set, con il punteggio di 4-6 6-4 6-4; nel 2023 Sinner vinse prima a Miami in due set (6-3 6-4) e poi nei quarti a Pechino in tre set, con lo score di 6-4 3-6 6-2. L’italiano, dunque, conduce per 2-1.

16:12

Sinner-Dimitrov, l'orario della finale di Miami

La finale dell'Atp di Miami tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov è in programma ogg, domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, alle ore 21 in Italia.

16:05

Jannik Sinner, macchina del tennis

Il commento sul tennista azzurro che sta diventando imbattibile. APPROFONDISCI

Miami, Florida