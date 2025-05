Djokovic: “Rivalità Sinner-Alcaraz? Ecco cosa penso…”

Djokovic: "Posso ancora vincere uno Slam"

"Questo è un capitolo diverso della mia vita - le parole in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio - e sto cercando di abituarmici. Non sono le circostanze a cui sono abituato. Non credo mi sia successo negli ultimi 20 anni di perdere diverse volte di fila al primo turno, ma sapevo che sarebbe arrivato questo momento. È difficile guardare indietro, a tutto quello che ho fatto in carriera, mentre sto ancora giocando. Ho ancora il desiderio di vincere altri Slam ed essere tra i migliori al mondo. Ecco perché gioco, per vincere trofei, per essere al top della forma prima del Roland Garros, per sfidare i migliori al mondo. La motivazione c'è ancora e sento di avere ancora le carte in regola per poter vincere uno Slam. È chiaro che, in termini di risultati, ho più alti e bassi rispetto a prima, ma devo accettare che il mio livello di gioco non è più costante come una volta. So anche qual è la mia priorità".