Un'importante fonte svela quando si potrebbe ritirare Djokovic: una data che nessuno poteva immaginare

Il ritiro dal tennis di Novak Djokovic è uno degli argomenti più dibattuti ormai da un anno a questo parte. Dopo la vittoria dell'oro olimpico, ultimo traguardo che mancava al serbo, si susseguono voci in merito alla possibile data in cui Nole appenderà la racchetta al chiodo. Il diretto interessato non si è ancora sbilanciato, anzi per il momento ha dichiarato di voler continuare e di essere ancora affamato di vittorie. Tuttavia non è da escludere che, qualora le cose dovessero andare male - specialmente nei prossimi due Slam, il Roland Garros e Wimbledon -, i suoi piani possano cambiare. Anche dopo la prematura sconfitta a Madrid contro Arnaldi, tuttavia, Djokovic è apparso motivato e ottimista in vista del prosieguo della stagione. E le parole di una persona a lui vicina sembrano confermarlo.