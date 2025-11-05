Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 5 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Djokovic distrutto e in lacrime ad Atene: guarda un video e scoppia a piangere

Dopo il successo all'esordio nel torneo greco, Nole si è commosso mentre un filmato veniva proiettato sul maxi-schermo: le parole del serbo con la voce rotta
2 min
TagsNovak DjokovicATP 250 Atene

Non è riuscito a trattenere le lacrime Novak Djokovic, che dopo la vittoria ai danni di Alejandro Tabilo all'esordio nell'ATP 250 di Atene è stato protagonista di un momento di grande emotività in campo. Trasferitosi in Grecia con la sua famiglia dopo alcuni dissidi con il governo serbo, l'Hellenic Championship è ormai diventato il torneo di casa per Nole, anche perché a gestirlo è la sua famiglia. Non poteva dunque mancare un omaggio a Nikola Pilic, mentore di Djokovic, morto all'età di 86 anni lo scorso 22 settembre. Al termine del match vinto dal 24 volte campione Slam, sul maxi-schermo del campo è stato dunque proiettato un video per ricordare Pilic, accompagnato da una musica malinconica in sottofondo. Un momento molto intenso per Novak, che è stato sopraffatto dall'emozione e ha pianto come poche volte aveva fatto.

Pilic, lo struggente ricordo di Djokovic

Una volta terminato il filmato in ricordo di Pilic, un lungo applauso è risuonato all'interno del Center Court di Atene. Anche lo stesso Djokovic ha applaudito, ma una volta preso in mano il microfono per parlare non ce l'ha fatta e si è concesso un'altra manciata di secondi per riprendersi dopo un istante così toccante. "Chiedo scusa, ma Niki è stato più che un semplice mentore e allenatore per me. Faceva parte della nostra famiglia per me e i miei fratelli e ci ha aiutato tanto. Senza di lui non sarei la persona che sono oggi. Qualche mese fa è morto e vorrei chiedere il vostro supporto e la vostra pazienza per rendere a una leggenda come lui l'omaggio che merita" ha detto Nole con la voce rotta. Un altro lungo applauso si è quindi alzato dagli spalti per omaggiare a dovere Nikola Pilic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

