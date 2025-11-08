Due punti pazzeschi di Musetti: la reazione di Djokovic dice tutto, non riesce a crederci

La finale dell'Atp 250 di Atene tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti ha regalato grande spettacolo sin dalle battute iniziali. Già nel corso del primo set i due giocatori hanno infatti dato vita a scambi avvincenti e giocate da applausi. In particolare è stato il carrarino a deliziare il pubblico greco con alcune giocate delle sue, inventandosi dei colpi pazzeschi che in pochi minuti sono diventati virali sui social. Nello specifico, Musetti si è reso prima protagonista di un recupero incredibile nei pressi della rete dopo una volée apparentemente vincente del serbo. In seguito ha conquistato il punto grazie a uno splendido pallonetto, beffando nuovamente Djokovic. A metà tra l'incredulo e lo sconsolato, quest'ultimo quasi faticava a credere a quanto appena accaduto.