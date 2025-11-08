Due punti pazzeschi di Musetti: la reazione di Djokovic dice tutto, non riesce a crederci
La finale dell'Atp 250 di Atene tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti ha regalato grande spettacolo sin dalle battute iniziali. Già nel corso del primo set i due giocatori hanno infatti dato vita a scambi avvincenti e giocate da applausi. In particolare è stato il carrarino a deliziare il pubblico greco con alcune giocate delle sue, inventandosi dei colpi pazzeschi che in pochi minuti sono diventati virali sui social. Nello specifico, Musetti si è reso prima protagonista di un recupero incredibile nei pressi della rete dopo una volée apparentemente vincente del serbo. In seguito ha conquistato il punto grazie a uno splendido pallonetto, beffando nuovamente Djokovic. A metà tra l'incredulo e lo sconsolato, quest'ultimo quasi faticava a credere a quanto appena accaduto.
La reazione di Djokovic
In occasione del primo punto strepitoso di Musetti, nel quarto gioco, Djokovic ha fatto un'espressione stupita, guardando immediatamente l'avversario. Anche qualche secondo al termine del 15, inquadrato dalle telecamere, l'espressione incredula è rimasta sul volto di Nole, che per certi versi non si capacitava della giocata di Musetti. Poco dopo, sul secondo punto da applausi di Lorenzo - autore di un lob col contagiri - Djokovic l'ha invece presa con filosofia. Sul suo viso, infatti, si è intravista una risata: anche in questo caso, una reazione emblematica a rimarcare la difficoltà del colpo dell'italiano.