Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 2 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

“Conosco Djokovic, si ritirerà dal tennis in un modo speciale…”

Una persona che segue il serbo fin dagli inizi della carriera ha confidato il modo in cui si aspetta che lasci il tennis: "Non farà come Kobe Bryant"
2 min
TagsNovak Djokovic

Novak Djokovic compirà 39 anni nel 2026, perciò parlare di ritiro è comprensibile. Tuttavia, dando un'occhiata ai suoi recenti risultati e alle sue condizioni fisiche, non ci sarebbe da sorprendersi se continuasse a giocare ancora per qualche anno. Quando è stata posta tale domanda al diretto interessato, lui ha ammesso di voler giocare le Olimpiadi di Los Angeles 2028 (avrebbe 41 anni). Manca ancora molto tempo, quindi è presto per azzardare una previsione, tuttavia la stagione che è iniziata proprio oggi potrà dire molto in merito, soprattutto quanto (sul "se" non ci sono troppi dubbi) Nole sarà competitivo dal punto vista fisico. Intanto, una delle persone che l'ha seguito da vicino sin dall'inizio della carriera ha detto la sua in merito.

"Vi dico come si ritirerà Djokovic"

"Conosco Novak e non penso che farà un annuncio improvviso comunicando che si ritirerà dal tennis". A dirlo è il noto giornalista serbo Sasa Ozmo in un'intervista rilasciata all'Express Sport. "Credo invece che organizzerà un tour d'addio attraverso quelli che sono stati i luoghi più iconici della sua carriera o magari partecipando a tornei che in precedenza non aveva mai giocato" ha aggiunto. In merito alle tempistiche, infine, Ozmo ha detto: "Non lo farà - come Kobe Bryant - con un anno di anticipo. Penso invece che dopo l'annuncio del ritiro disputerà svariati eventi".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Djokovic

Da non perdere

Alcaraz prepara così la prima sfida a SinnerSinner, Capodanno come da tradizione con gli amici

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS