“Conosco Djokovic, si ritirerà dal tennis in un modo speciale…”

Novak Djokovic compirà 39 anni nel 2026, perciò parlare di ritiro è comprensibile. Tuttavia, dando un'occhiata ai suoi recenti risultati e alle sue condizioni fisiche, non ci sarebbe da sorprendersi se continuasse a giocare ancora per qualche anno. Quando è stata posta tale domanda al diretto interessato, lui ha ammesso di voler giocare le Olimpiadi di Los Angeles 2028 (avrebbe 41 anni). Manca ancora molto tempo, quindi è presto per azzardare una previsione, tuttavia la stagione che è iniziata proprio oggi potrà dire molto in merito, soprattutto quanto (sul "se" non ci sono troppi dubbi) Nole sarà competitivo dal punto vista fisico. Intanto, una delle persone che l'ha seguito da vicino sin dall'inizio della carriera ha detto la sua in merito.