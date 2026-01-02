“Conosco Djokovic, si ritirerà dal tennis in un modo speciale…”
Novak Djokovic compirà 39 anni nel 2026, perciò parlare di ritiro è comprensibile. Tuttavia, dando un'occhiata ai suoi recenti risultati e alle sue condizioni fisiche, non ci sarebbe da sorprendersi se continuasse a giocare ancora per qualche anno. Quando è stata posta tale domanda al diretto interessato, lui ha ammesso di voler giocare le Olimpiadi di Los Angeles 2028 (avrebbe 41 anni). Manca ancora molto tempo, quindi è presto per azzardare una previsione, tuttavia la stagione che è iniziata proprio oggi potrà dire molto in merito, soprattutto quanto (sul "se" non ci sono troppi dubbi) Nole sarà competitivo dal punto vista fisico. Intanto, una delle persone che l'ha seguito da vicino sin dall'inizio della carriera ha detto la sua in merito.
"Vi dico come si ritirerà Djokovic"
"Conosco Novak e non penso che farà un annuncio improvviso comunicando che si ritirerà dal tennis". A dirlo è il noto giornalista serbo Sasa Ozmo in un'intervista rilasciata all'Express Sport. "Credo invece che organizzerà un tour d'addio attraverso quelli che sono stati i luoghi più iconici della sua carriera o magari partecipando a tornei che in precedenza non aveva mai giocato" ha aggiunto. In merito alle tempistiche, infine, Ozmo ha detto: "Non lo farà - come Kobe Bryant - con un anno di anticipo. Penso invece che dopo l'annuncio del ritiro disputerà svariati eventi".