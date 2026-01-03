L'ex tennista difende Djokovic: "Sinner e Alcaraz di un altro livello? Nole non ha mollato". E Zverev è d'accordo

Guai a dare per spacciato Novak Djokovic. A volte si tende a dimenticarlo, complice il fatto che il serbo sia prossimo a spegnere 39 candeline, tuttavia il 2025 ha in realtà ricordato a tutti come il primo giocatore alle spalle di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sia proprio Nole. Lo ha voluto ribadire anche Jo-Wilfried Tsonga, ex tennista francese, che in un'intervista rilasciata a Blick non ha potuto fare a meno di storcere il naso quando non viene data la giusta considerazione a Djokovic: "Al giorno d'oggi si parla di Sinner e Alcaraz e li si colloca a un altro livello. Inoltre, l'impressione generale è che Djokovic abbia già mollato. Personalmente invece credo che sia sempre pronto e che stia continuando a giocare un gran tennis". Non è poi mancato un commento sul 2026.