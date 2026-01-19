Australian Open: Djokovic tocca quota 100! Ora la sfida con Maestrelli

È stato poco più di una formalità l'esordio agli Australian Open 2026 di Novak Djokovic, che ha battuto con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 lo spagnolo Pedro Martinez (n. 71 ATP), un avversario senza le armi per impensierirlo. Il serbo ha archiviato la pratica in due ore esatte e si è regalato l'accesso al secondo turno. Oltre a vincere però ha anche convinto - al netto del rivale -, sfoderando una prestazione di alto livello ed esprimendo un tennis pieno di vincenti (30 solamente nei primi due set). Apparso in gran forma anche dal punto di vista fisico, Djokovic ha regalato spettacolo con una serie di punti pirotecnici e ha deliziato il pubblico presente sulla Rod Laver Arena. Sul match in sé c'è poco da dire perché di fatto un match non c'è stato. Spiccano però certi dati riguardanti la performance al servizio di Nole: 12 ace, 0 palle break concesse, 77% di prime in campo e appena 5 punti persi con il servizio (su 57).