Australian Open: Djokovic tocca quota 100! Ora la sfida con Maestrelli
È stato poco più di una formalità l'esordio agli Australian Open 2026 di Novak Djokovic, che ha battuto con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 lo spagnolo Pedro Martinez (n. 71 ATP), un avversario senza le armi per impensierirlo. Il serbo ha archiviato la pratica in due ore esatte e si è regalato l'accesso al secondo turno. Oltre a vincere però ha anche convinto - al netto del rivale -, sfoderando una prestazione di alto livello ed esprimendo un tennis pieno di vincenti (30 solamente nei primi due set). Apparso in gran forma anche dal punto di vista fisico, Djokovic ha regalato spettacolo con una serie di punti pirotecnici e ha deliziato il pubblico presente sulla Rod Laver Arena. Sul match in sé c'è poco da dire perché di fatto un match non c'è stato. Spiccano però certi dati riguardanti la performance al servizio di Nole: 12 ace, 0 palle break concesse, 77% di prime in campo e appena 5 punti persi con il servizio (su 57).
Sulla sua strada un italiano, nel suo box un calciatore
Centesima vittoria a Melbourne per Djokovic, che aveva già tagliato questo traguardo al Roland Garros (101) e a Wimbledon (102). L'ha ottenuta con un ospite speciale presente nel suo box, vale a dire il calciatore spagnolo Juan Mata, ex Chelsea e Manchester United attualmente in forza al Melbourne Victory. Al secondo turno, invece, se la vedrà contro un tennista azzurro: Francesco Maestrelli. Partito dalle qualificazioni, il classe 2002 di Pisa ha ottenuto la prima vittoria in carriera a livello Slam - e nel circuito maggiore - e si è regalato una sfida da sogno con il 24 volte campione Slam. Ovviamente sarà Djokovic a scendere in campo con i favori del pronostico, ma sarà una sfida tutta da vivere e particolarmente speciale. Con questa versione di Sinner e Alcaraz il 25° titolo in un Major sembra destinato a rimanere un sogno, tuttavia in cuor suo non c'è dubbio che Nole ci creda.