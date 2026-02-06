Le parole di Djokovic commuovono il mondo del tennis: "Sinner e Alcaraz? In realtà una parte di me..."

Prima Roger Federer e Rafa Nadal, poi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Entrambe le coppie di giocatori hanno rappresentato dei rivali per Novak Djokovic, che scendeva dunque in campo con un solo desiderio: batterli. Eppure il serbo ammette che senza di loro - in particolare lo svizzero e lo spagnolo, con cui ha condiviso la maggior parte della carriera nel circuito ATP - non sarebbe diventato la persona che è adesso. Il desiderio di sconfiggerli e di essere il più forte lo ha spinto a migliorarsi e di conseguenza ha reso i trionfi ancora più speciali. Djokovic ha avuto la fortuna - e la bravura, specialmente per come si è preso cura del suo fisico - di condividere il campo con quattro dei migliori giocatori della storia (i primi due lo sono, gli altri due lo stanno diventando). Tuttavia non se l'è sentita di fare un paragone e, senza voler mancare di rispetto a Sinner e Alcaraz, ha speso soprattutto parole al miele per Rafa e Roger che hanno commosso il mondo del tennis.