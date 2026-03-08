Djokovic incorona Alcaraz: "Il mio record di 41 vittorie consecutive? Può farcela". Poi punta a Los Angeles 2028

Carlos Alcaraz può battere il record di Novak Djokovic di 41 vittorie consecutive a inizio stagione. A dirlo è stato... Djokovic, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria all'esordio nel Masters 1000 di Indian Wells contro il polacco Kamil Majchrzak. "Ha tutto ciò che serve in termini di gioco, di adattabilità a diverse superfici e di forma fisica - ha spiegato Nole, dando poi un consiglio al rivale - Deve mantenere il suo corpo in salute. Se ci riesce, è talmente bravo che può vincere qualsiasi torneo a cui partecipa". Allo stesso tempo, il serbo ha ricordato quanto difficile sia: "È davvero impegnativo. Quando vinci così tanto vuoi continuare a cavalcare l'onda e la tua fiducia è alle stelle. Però quando perdi per la prima volta inevitabilmente resti un po' scosso. Auguro ad Alcaraz tante vittorie: ha già fatto cose straordinarie per questo sport nonostante la sua giovane età".