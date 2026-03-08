Djokovic incorona Alcaraz: "Il mio record di 41 vittorie consecutive? Può farcela". Poi punta a Los Angeles 2028
Carlos Alcaraz può battere il record di Novak Djokovic di 41 vittorie consecutive a inizio stagione. A dirlo è stato... Djokovic, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria all'esordio nel Masters 1000 di Indian Wells contro il polacco Kamil Majchrzak. "Ha tutto ciò che serve in termini di gioco, di adattabilità a diverse superfici e di forma fisica - ha spiegato Nole, dando poi un consiglio al rivale - Deve mantenere il suo corpo in salute. Se ci riesce, è talmente bravo che può vincere qualsiasi torneo a cui partecipa". Allo stesso tempo, il serbo ha ricordato quanto difficile sia: "È davvero impegnativo. Quando vinci così tanto vuoi continuare a cavalcare l'onda e la tua fiducia è alle stelle. Però quando perdi per la prima volta inevitabilmente resti un po' scosso. Auguro ad Alcaraz tante vittorie: ha già fatto cose straordinarie per questo sport nonostante la sua giovane età".
Djokovic, Los Angeles 2028 nel mirino
Nel corso della conferenza stampa, Nole ha risposto anche a una domanda sulle Olimpiadi di Los Angeles 2028, in cui si presenterebbe da campione in carica dopo la medaglia d'oro conqustata a Parigi 2024. "Sarebbe davvero bello. È uno degli obiettivi a lungo termine, come ho già accennato un paio di volte nel corso dell'ultimo anno" ha ammesso. Senza però voler illudere nessuno: "La strada è ancora lunga. Penso che alla mia età, ma anche in questa fase della mia carriera, ogni anno sembra durare di più rispetto ai miei colleghi più giovani". Infine, una promessa: "Cercherò di esserci: è sicuramente una delle motivazioni che mi spingono a continuare".