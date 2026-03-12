Djokovic sconsolato, il commento amaro dopo il ko con Draper: "È il tennis, ragazzi. Un punto è stato decisivo"

Perdere la partita per aver vinto un punto. Questo paradosso racchiude il pensiero di Novak Djokovic, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta in rimonta contro Jack Draper negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il 15 a cui si riferisce il serbo è quello nel game inaugurale del terzo set, in cui l'avversario lo ha costretto a fare avanti e indietro per il campo, chiamandolo in più occasioni a rete. Nole è riuscito a spuntarla, complice il nastro, ma il fisico gli ha presentato il conto subito dopo: "È stato incredibile riuscire a vincere quel punto, ma di fatto mi è costato il break. Ho perso del tutto le energie e fino alla fine del terzo non mi sono sentito bene. Ciò che porterò con me è il sostegno e l'energia del pubblico quando ero sotto 4-5. Ero vicino alla vittoria - nel tie-break ero avanti 4-3 e poi 5-5 - ma ho commesso un paio di errori sfortunati. Il tennis è così".