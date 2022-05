Alcaraz rinuncia a Roma: "Preferisco concentrarmi sul Roland Garros"

ROMA - Gli Internazionali d'Italia perdono un grande protagonista. Carlos Alcaraz, fresco vincitore del torneo di Madrid, ha ufficializzato la sua rinuncia al torneo, per curare al meglio una caviglia malconcia che lo tormenta da settimane, in vista del Roland Garros. "Credo che a Roma non andrò, dovrò esser concentrato al 100% su Parigi - ha dichiarato lo spagnolo a 'Tve' dopo il successo in finale su Zverev -. Preferisco rinunciare e recuperare per arrivare al meglio al Roland Garros". Niente potenziale rivincita immediata, dunque, per Djokovic, ma anche un avversario in meno per Jannik Sinner, che era stato sorteggiato dallo stesso lato del tabellone di Alcaraz.