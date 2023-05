Internazionali d'Italia: Zeppieri e Nardi fuori, avanza Cecchinato

ROMA - Giulio Zeppieri ha accarezzato il sogno di essere 'profeta in patria' , ma alla fine ha dovuto arrendersi a Daniel Altmaier (n. 65 Atp) e salutare così al primo turno gli Internazionali d'Italia. Sulla terra rossa del Foro Italico il 21enne romano (n. 120 Atp e in tabellone grazie a una 'wild card' ) ha vinto in rimonta il primo set al tie-break (7-6), cedendo invece nel combattuto secondo parziale vinto dal 24enne tedesco (4-6) proveniente dalle qualificazioni. Nel terzo e decisivo set c'è stato però il crollo di Zeppieri , che si è arreso velocemente (0-6) venendo così eliminato al primo turno mentre Altmaier sfiderà Frances Tiafoe per l'accesso ai sedicesimi.

Out anche Nardi, bene Cecchinato

Fuori al primo turno anche il 19enne pesarese Luca Nardi (n. 151 Atp, anche lui in tabellone grazie a una 'wild card'), che parte bene e vince il primo set (6-3) contro il più esperto David Goffin (n. 107 Atp). Il giovane azzurro allunga anche nel secondo parziale grazie a un break in avvio, ma il 32enne belga riesce a rientrare in partita (4-6) e a imporsi poi in scioltezza nel terzo set (2-6). Successo senza troppi affanni invece per il 30enne palermitano Marco Cecchinato (n. 83 Atp), che supera in due set (6-3, 7-5) il 28enne statunitense Mackenzie McDonald (n. 55 Atp) e stacca il pass per il secondo turno, dove affronterà il 35enne spagnolo Roberto Bautista Agut (n. 25 Atp).