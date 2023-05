Alcaraz, clamoroso ko con Marozsan: è fuori dagli Internazionali d'Italia

ROMA - Clamorosa sorpresa agli Internazionali d'Italia , che perdono il grande favorito del torneo. Niente ottavi di finale infatti per Carlos Alcaraz che, dopo la vittoria all'esordio contro il connazionale Albert Ramos-Vinolas e la rivelazione del suo tifo calcistico per la Roma , è uscito di scena al terzo turno.

La 'consolazione' di Carlos

A eliminare il 20enne spagnolo è stato Fabian Marozsan, 23enne ungherese (n.135 Atp) che è riuscito nell'impresa vincendo con il risultato di 6-3, 7-6 il match andato in scena sulla terra rossa del centrale. Nonostante la delusione per la precoce uscita di scena, Alcaraz potrà consolarsi con il fatto che da lunedì prossimo sarà comunque il nuovo numero uno al mondo, visto che per sorpassare Nole Djokovic gli è bastato solamente scendere in campo al Foro Italico. Negli ottavi Marozsan se la vedrà con il 26enne croato Borna Coric, vittorioso il 30enne spagnolo Roberto Carballes Baena.