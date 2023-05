Diretta tennis Internazionali: Cecchinato ko, tocca ad Alcaraz, segui LIVE

Sesta giornata degli Internazionali d’Italia , che chiuderà i terzi turni. In campo tre italiani per conquistare un posto agli ottavi : grande sfida tra Sonego e Tsitsipas , Musetti se la vedrà contro Tiafoe mentre Cecchinato aprirà la giornata contro Hanfmann. Torna in campo anche il nuovo numero 1 del mondo, Alcaraz . Segui la giornata in diretta.

14:00

Totti sfida Sinner a Padel: che show agli internazionali!

L'evento è stato organizzato per lanciare il Bnl Italy Major Premier Padel, il primo torneo combined nella storia del circuito nato l'anno scorso e sostenuto dalla Professional Padel Association (PPA) e dal Qatar Sports Investments (QSI). (APPROFONDISCI)

13:55

Coric agli ottavi di finale: Carballes Baena ko in due set

Obiettivo qualificazione raggiunto anche dal croato Borna Coric, testa di serie numero 15, che si è imposto per 7-6(3) 6-1 sullo spagnolo Roberto Carballes Baena. Sfiderà il vincente del confronto tra Alcaraz e Marozsan.

13:45

In campo Alcaraz sotto lo sguardo di Totti

Lo spagnolo, nuovo numero uno al mondo e tifoso della Roma (LEGGI TUTTO), sta disputando il match sul campo principale contro l'ungherese Marozsan. Presente anche un tifoso speciale, Francesco Totti: l'ex capitano della Roma sfiderà infatti Jannik Sinner a padel a margine della sua partecipazione agli Internazionali d’Italia. L’evento sarà aperto a tutti gli appassionati che hanno acquistato un biglietto per la sessione diurna al Foro Italico.

13:33

Cecchinato ko: Hanfmann vola agli ottavi

Il tedesco vince in tre set (6-4, 4-6, 6-3) contro l'azzurro dopo 2 ore e 20' di gioco e vola agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma. Sfiderà il vincente del confronto tra il russo Andrej Rublev e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

13:26

Cecchinato non si arrende: 5-3 Hanfmann

L'azzurro riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio e chiude alla prima palla break con un drop shot. Si scalda l'atmosfera al 'Grandstand'!

13:22

Hanfmann 'vede' la vittoria: 5-2

Il tedesco guadagna il secondo break di vantaggio: l'azzurro riesce ad annullare tre palle break ma alla quarta deve alzare bandiera bianca.

13:18

Hanfmann allunga sul 4-2

Tutto troppo semplice per il tedesco che per la seconda volta consecutiva riesce a tenere la battuta a zero. Evidenti le difficoltà dell'azzurro che ora non riesce a trovare soluzioni.

13:11

Cecchinato tiene il servizio: 2-3!

Turno a trenta per l'azzurro che prova a ricucire lo strappo.

13:08

Hanfmann vola sul 3-1

Game a zero per il tedesco che non ha difficoltà a tenere il servizio. Il palermitano continua ad avere evidenti difficoltà da destra con il rovescio.

13:04

Cecchinato tiene il servizio: 2-1 per Hanfmann

L'azzurro va sotto 15-30 ma poi riesce a ribaltare il game con tre punti consecutivi.

12:59

Break Hanfman nel terzo set

Il tedesco va sul 2-0, tenendo il servizio al primo game e trovando il break nel secondo, con due grossi errori di Cecchinato nelle ultime due palle.

12:48

Break Cecchinato! Si decide tutto al terzo set

Cecchinato trascina il match al terzo set trovando un break decisivo che gli permette di prendersi il secondo set con un 6-4.

12:45

Rimane l'equilibrio, Cecchinato sul 5-4

Anche grazie ad un ottimo ace, Cecchinato tiene ancora una volta il servizio: ora ha la chance di chiudere il set con un break.

12:35

Cecchinato annulla una palla break, 4-3

Non molla l'azzurro, nonostante la situazione di difficoltà. Hanfmann sfiora un altro break, ma Cecchinato lo annulla e tiene il servizio.

12:22

Cecchinato tiene il servizio, 3-2

Il palermitano va avanti tenendo la battuta: il punteggio è sul 3-2, ora cercherà il break per allungare il vantaggio.

12:10

Rabbia Cecchinato, racchetta lanciata a terra

L'azzurro tiene il servizio nel primo game, poi non riesce a trovare il break nel secondo ed esplode di rabbia: scaglia a terra la racchetta sfiorando un giudice di linea. Cecchinato ha ricevuto un penalty point. (LEGGI TUTTO)

11:55

Hanfmann vince il primo set

Non ce la fa Cecchinato: il tedesco tiene la battuta e chiude il primo set 6-4.

11:50

Cecchinato regge, ora 4-5

L'azzurro è ancora sotto di un game ma non vuole mollare: ora sulla battuta del tedesco dovrà trovare un break per giocarsi ancora il primo set.

11:40

Cecchinato tiene il servizio, 3-4

Ancora sotto l'azzurro, che però tiene la battuta ed evita la fuga del tedesco.

11:29

Break Hanfmann, 2-3

Il tedesco si porta in vantaggio con un break alla prima palla, sfruttando un errore di Cecchinato.

11:21

Cecchinato annulla tre palle break, 2-1

Hanfmann va vicinissimo a prendere il vantaggio, portandosi sul 40-0. Reazione di Cecchinato, che annulla tre palle break e tiene il servizio.

11:15

Cecchinato parte bene

L'azzurro tiene subito il servizio e si porta avanti di un game-

11:05

Cecchinato entra in campo, applausi del pubblico

Arrivano sul campo della Grand Stand l'azzurro e il tedesco: al via il riscaldamento, poi inizierà la partita valida per l'accesso agli ottavi.

10:55

Attesi anche Alcaraz e Medvedev

In giornata scenderanno in campo anche Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev: lo spagnolo sfida l'ungherese Marozsan nel secondo match sul Centrale, il russo giocherà il terzo match sulla Grand Stand contro Miralles.

10:47

Cecchinato-Hanfmann, i precedenti

Quattro precedenti, tra Challenger e tornei del circuito maggiore, fra l'azzurro e il tedesco con quest'ultimo in vantaggio 3-1 nel bilancio. L'unico precedente in un torneo ATP risale al 250 di Cagliari nel 2021, con vittoria di Hanfmann.

10:40

Cecchinato, la nuova posizione in classifica

Grazie alla sua prestazione a Roma, Cecchinato ha già guadagnato undici posizioni, salendo al 72° posto. In caso di vittoria contro Hanfmann, raggiungerebbe la posizione numero 66.

10:35

Rune furioso, Fognini gli ride in faccia

Ieri è terminata l'avventura di Fabio Fognini agli Internazionali d'Italia, eliminato dal danese Rune con cui ha dato vita ad una partita carica di emozioni e molto nervosa. Il pubblico di casa si è scagliato contro Rune con numerosi fischi e anche l'azzurro non ha risparmiato qualche provocazione. (LEGGI TUTTO)

10:20

Retroscena Sinner, un successo per la mamma

Il successo contro Shevchenko ha una dedica speciale: “Mi ha scritto mio padre per ricordarmi della festa!”. (LEGGI TUTTO)

10:15

Sonego sfida Tsitsipas, come vederla in tv

Il big match della giornata è sicuramente quello tra Lorenzo Sonego e Stefanos Tsitsipas, impegnati sul Centrale del Foro Italico non prima delle ore 19. Ecco come seguire la sfida in tv, disponibile anche in chiaro. (LEGGI TUTTO)

10:10

Sinner come Donnarumma: vince e non se ne accorge!

Nella giornata di ieri Jannik Sinner ha battuto senza problemi Shevchenko volando agli ottavi di finale. L'altoatesino si è resto anche protagonista di un simpatico siparietto dopo il match point. (LEGGI TUTTO)