Bertolucci bacchetta Djokovic: “Perché è in ritardo? Non è corretto!”

ROMA - Un imprevisto ha ritardato l'inizio del match tra Djokovic e Norrie, e stavolta la pioggia non c'entra nulla. La partita era in programma alle 11 di questa mattina (martedì), ma il serbo si è presentato in ritardo, facendo aspettare il britannico. Il motivo? Forse un problema fisico dell'ultimo istante, con il numero uno del mondo che sarebbe rimasto dentro per farsi trattare dai terapisti fuori tempo massimo. Una scelta che ha fatto arrabbiare l'ex tennista Paolo Bertolucci, attualmente commentatore Sky.