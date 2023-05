Diretta Tennis Internazionali d'Italia: risultati e partita live

ROMA - L'ottava giornata degli Internazionali d'Italia è un grande punto interrogativo. Ieri (lunedì) tutti i match serali sono stati sospesi causa pioggia, che continua a cadere su Roma. Per gli italiani, in programma ci sono i match da concludere di Sonego e Musetti , poi quelli di Sinner contro Cerundolo (ottavi) e di Fognini nel doppio con Bolelli . Segui la diretta della giornata...

11:05

Djokovic-Norrie si gioca!

Le previsioni meteo non sono delle più incoraggianti, ma Djokovic-Norrie sul Centrale si gioca, almeno per il momento. A breve i due tennisti sono attesi in campo per il riscaldamento. Stesso discorso per Popyrin-Rune.

10:45

Il programma di oggi

Se la pioggia dovesse dare tregua ai campi del Foro Italico, il programma di oggi prevederebbe dalle 11 Djokovic contro Norrie, sul Centrale, e Rune che sfida Popyrin. Non prima delle 12:30 invece i recuperi di Musetti e Sonego rispettivamente contro Tiafoe e Tsitsipas, mentre dalle 13:30 in poi la Swiatek, Ruud, il doppio Fognini-Bolelli, Sinner contro Cerundolo e Rublev. Non prima delle 15 Badosa e Medvedev.

10:30

Sinner e Totti, il siparietto

Sinner e Totti si sono sfidati a padel garantendo spettacolo in campo e fuori. Tra battute e siparietti divertenti, ecco come è andata tra il tennista azzurro e l'ex capitano della Roma. LEGGI TUTTO