Sinner, inaspettato ko con Cerundolo: è fuori dagli Internazionali d'Italia

Sinner si spegne alla distanza

Ha faticato più del previsto fin dall'inizio il 21enne altoatesino (n.8 Atp), riuscito comunque a imporsi al tie-break in un tiratissimo primo set. Il più sembrava fatto a quel punto, con la strada che poteva apparire in discesa per Jannik che è invece calato fino a subire la verve del 24enne argentino, pienamente a suo aggio sulla terra rossa, che ha dominato i successivi due parziali vincendo la partita (6-7, 6-2, 6-2). Sfumano così i quarti per Sinner: a giocarli sarà Cerundolo (n.31 Atp) atteso ora dalla sfida con il norvegese Casper Ruud, reduce dal successo sul serbo Laslo Djere.