Diretta tennis Internazionali: Djokovic-Rune, segui LIVE

La nona giornata degli Internazionali BNL d’Italia 2023 offre i primi quarti di finale della competizione. Senza più azzurri nel tabellone, con le eliminazioni di Sinner e Musetti, tutti gli occhi sono puntati su Novak Djokovic , che sfida il danese Holger Rune per conquistare un posto in semifinale. Segui la partita in diretta.

14:33

Rune accorcia ma Djokovic serve per il set

Il danese interrompe l’emorragia e accorcia sul 5-3 ma ora il serbo va al servizio per portare al partita al terzo e decisivo set.

14:29

Rune chiama il fisio

Il danese intanto chiama il fisio in campo: l'obiettivo è quello di 'raffreddare' Djokovic, lanciatissimo nel secondo set.

14:27

Djokovic tiene il servizio: è 5-2

Il numero uno al mondo tiene il servizio a 15 con Rune che ha perso lucidità dopo essersi innervosito con l'arbitro.

14:22

Impeccabile Djokovic, c'è il break: 4-2

Rune si innervosisce per una palla fuori di un millimetro, ma il serbo è concentrato e piazza il break che può cambiare le sorti del match. Intanto inizia a piovere su Roma.

14:14

Djokovic mantiene il vantaggio: 3-2

Il serbo sta salendo di livello e riesce a tenere i propri turni di battuta con maggiore incisività.

14:12

Rune risponde colpo su colpo: 2-2

Gara importante quella del 20enne danese che sta mettendo Djokovic in difficoltà.

14:06

Djokovic tiene il servizio: 2-1

Il serbo annulla una pericolosa palla break, si salva con il servizio e si riporta in vantaggio per due game a uno nel secondo set.

14:01

Rune, che spettacolo: 1-1!

Che partita del 20enne danese: tiene il game a zero con un dritto da applausi.

13:59

Djokovic inizia con il piede giusto il secondo set: 1-0

Il numero uno al mondo tiene a 15 e comincia il secondo parziale in vantaggio.

13:53

Rune si aggiudica il primo set

Dominio totale del 20enne danese che vince il primo set con il punteggio di 6-2 dopo 39 minuti di gioco.

13:47

Djokovic non molla: 2-5

Il serbo tiene la battuta ai vantaggi e annulla un set point di Rune.

13:44

Rune domina il match: 5-1

Il danese sta dominando la partita in lungo e in largo: 21 punti a 12 per il 20enne di Gentofte. Djokovic finora in grande difficoltà.

13:39

Rune show: 4-1!

Doppio break per il danese che sfrutta i tanti errori di Djokovic: il serbo non è ancora entrato in partita.

13:34

Djokovic sonnacchioso: Rune sul 3-1

Il danese consolida ancora il suo break, il serbo finora molto falloso.

13:27

Djokovic c'è: 1-2

Il serbo si scuote e tiene a zero la battuta, vincendo così il primo game della sua partita.

13:25

Rune sul 2-0

Il danese annulla due palle break di Djokovic, rimonta da 15-40 e consolida il suo vantaggio: due game e zero.

13:18

Che inizio da parte di Rune: 1-0!

Tre colpi vincenti e subito break per il danese che ha iniziato il match concentrato e determinato.

13:14

Djokovic-Rune, inizia il match

Si parte sul centrale del Foro Italico con il serbo, detentore del titolo, al servizio.

13:12

Djokovic e Rune: il cammino agli Internazionali

Il serbo ha eliminato Etcheverry, Dimitrov e Norrie. Il danese ha invece avuto la meglio su Fils, Fognini e Popyrin.

13:09

Djokovic-Rune: ci siamo!

I due giocatori entrano sulla terra rossa del centrale, acclamati dal pubblico!

12:50

Internazionali, domani in campo Medvedev e Tsitsipas

Il programma dei quarti di finale proseguirà domani, con due tra i favoriti alla vittoria finale: in campo Medvedev, contro la sorpresa Hanfmann, e Tsitsipas contro Coric.

12:40

Sinner: "Cosa mi è mancato"

Le parole dopo la sconfitta contro Cerundolo dell'altoatesino, che è apparso visibilmente scontento e che avrebbe fatto una confessione. (LEGGI TUTTO)

12:30

In serata l'altro quarto di finale Ruud-Cerundolo

Si giocheranno due quarti di finale nella giornata di oggi, con Ruud e Cerundolo che si sfideranno per un posto in semifinale non prima delle 19.

12:20

Fuori anche Musetti

Non è andata meglio a Lorenzo Musetti, che si è dovuto arrendere al greco Stefanos Tsitsipas in due set con un doppio 7-5. (LEGGI TUTTO)

12:15

Sinner, inaspettato ko

Si è conclusa agli ottavi di finale la corsa degli azzurri negli Internazionali d'Italia. A fare più scalpore è stato Jannik Sinner, che è uscito di scena contro l'argentino Cerundolo. (LEGGI TUTTO)

12:05

Djokovic-Rune, i precedenti

Djokovic compirà 36 anni a breve, Rune ne ha compiuti da poco 20. Sul campo, però, sono in perfetta parità: il serbo lo ha battuto nel primo round degli Us Open 2021, il danese si è preso la rivincita l'anno dopo nell’ATP Masters 1000 di Parigi/Bercy battendolo in finale.

12:00

Djokovic in campo sul Centrale, sfida con Rune

L'attuale numero uno del mondo apre il programma dei quarti di finale con la sua sfida contro il danese Rune: il match inizierà alle ore 13 sul campo Centrale.

Roma - Foro Italico