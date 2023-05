Internazionali, il Centrale avrà una copertura: l'annuncio di Cozzoli

Il campo Centrale del Foro Italico avrà una copertura . È il tanto atteso annuncio arrivato durante la conferenza stampa di conclusione degli Internazionali BNL d'Italia . A parlarne è stato il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli . Dopo un'edizione fortemente condizionata dalla pioggia , che ha causato numerosi rinvii e sospensioni, ecco finalmente la copertura per il campo più importante del Foro Italico.

Ruud attacca Rune: "Il problema fisico? Mi auguro che non sia come penso"

Il Centrale avrà una copertura: l'annuncio di Cozzoli

Di seguito le parole di Vito Cozzoli: "Arriverà la copertura del Centrale: il progetto di fattibilità è stato aggiudicato, renderà fruibile il campo 365 giorni l'anno, nella stessa filosofia dello stadio Olimpico, che ora è riempito da centinaia di appassionati e turisti. sappiamo quanto sia attesa questa copertura che renderà l'impianto multitasking e multidisciplinare. Le linee guida terranno conto del contesto paesaggistico, monumentale e architettonico del parco. Al concorso di progettazione, rimasto fermo per tanto tempo e che Sport e Salute ha riesumato, hanno partecipato 33 progetti, 7 i finalisti: ora inizierà l'iter per la progettazione esecutiva e poi ci sarà l'affidamento del bando".

Bufera a Roma: l'ucraina Kalinina non saluta la russa Kudermetova

Copertura Centrale, ecco quando arriverà

"I lavori non fermeranno gli Internazionali, andranno in parallelo con lo svolgimento del torneo, nessun trasloco e nessun impedimento, la ditta dovrà interrompere i lavori solo durante le due settimane di gioco e il cantiere durerà due anni, per avere la copertura entro il 2026, anno che vedrà l'intera riqualificazione dell'intero parco del Foro Italico".