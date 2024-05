Sinner show a Roma: abbracci e sorrisi con i volontari del Foro Italico

Sinner, abbracci e sorrisi con i volontari al Foro Italico

L'azzurro regala emozioni e protagonisti, subito dopo il confronto del numero due del mondo con i giornalisti, sono stati due volontari impegnati durante la giornata ai bordi del campo 'Pietrangeli'. Sinner si è infatti fermato a parlare con entrambi regalando sorrisi e strette di mano. Un'emozione speciale per i due volontari, ringraziati dal campione per il loro impegno al Foro Italico e con i quali l'altoatesino si è detto dispiaciuto di non poter essere presente anche per renderli felici con le sue giocate in campo, invitando poi i due ragazzi ad estendere il proprio ringraziamento a tutti i volontari del Foro Italico. Dopo la chiacchierata Jannik si è allontanato, non senza aver stretto la mano e ringraziato ancora i ragazzi.