Sinner, conferenza stampa agli Internazionali d'Italia: "Fa male non esserci". Rivivi la diretta

Grande entusiasmo e affetto per Jannik Sinner al Foro Italico : dopo la conferenza stampa in cui ha spiegato i motivi del suo forfait agli Internazionali d'Italia, l'azzurro si è preso l'abbraccio dei tifosi ... (video di Valerio Minutiello)

Videomessaggio di Jannik Sinner dal Foro Italico , dove ha spiegato in conferenza stampa ha motivato il suo forfait agli Internazionali d'Italia : "Mi dispiace di non poter giocare - dice l'azzurro in un filmato postato sui profili social del torneo - ma farò un grande tifo per tutti i giocatori italiani".

"Berrettini? Spero ci sarà, ha avuto una brutta tonsillite, si sta allenando qui a Roma e lo aspetteremo fino all'ultimo momento. La presenza di Matteo è importante per il tennis italiano al di là del risultato sportivo, è un leader, un trascinatore e insieme ai successi di Jannik la vittoria di Marrakech è la più bella notizia per il tennis". Così il presidente federale Angelo Binaghi (a margine della conferenza stampa in cui Jannik Sinner ha motivato il suo forfait a Roma) ha parlato della possibilità di vedere Matteo Berrettini protagonista agli Internazionali BNL d'Italia .

Pur senza giocare Jannik Sinner è protagonista agli Internazionali d'Italia , che sarà costretto a saltare per un problema all'anca: dopo la conferenza stampa in cui ha motivato il suo forfait , il numero due del mondo si è intrattenuto con i volontari del Foro Italico... (LEGGI TUTTO)

15:19

Sinner premiato dall'Associazione Stampa Estera

In coda alla conferenza stampa, appena finita, Jannik Sinner è stato premiato dall'Associazione Stampa Estera e ha ricevuto uno speciale riconoscimento come 'atleta dell'anno'.

15:17

Sinner: "Non ho fretta di tornare, voglio guarire"

Così Sinner spiega che tipo di problema all'anca lo sta frenando: "Pensavamo che non fosse niente di particolare ma poi con la risonanza abbiamo visto che c'è qualcosa che non va al 100% anche se ora non voglio entrare nei dettagli. Pensiamo di avere tutto sotto controllo ma mi fermo fino a che non risolvo bene il problema, perché non voglio buttare via magari tre anni di carriera. Non ho fretta, curare il corpo è la cosa più importante".

15:14

Sinner: "Il mio obiettivo stagionale? Giocare a Torino"

Sinner ha risposto così a chi gli ha chiesto quale sia il suo obiettivo principale per la stagione: "Ora sono in una buona posizione e l'obiettivo è continuare a giocare bene per poter esserci di nuovo a Torino (Alle Nitto Atp Finals, ndr)".

15:10

Sinner: "Ora riposo, per Parigi vedremo..."

Sinner ha anticipato ora il suo programma di avvicinamento al Roland Garros, dove potrebbe addirittura superare Nole Djokovic e diventare il nuovo numero uno del mondo: "Ora resterò qualche giorno a riposo, poi inizieremo a preparare Parigi anche se stiamo stretti coi tempi e saltare Roma non è il massimo per presentarsi lì. Con il mio staff faremo il massimo per arrivarci nelle migliori condizioni possibili. Vedremo tra una settimana, a Parigi giocherà solo se sarà al 100%, altrimenti ci ragionerò anche perché lì si giocano tutte le partite al meglio dei tre set".