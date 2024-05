Internazionali, anche Medvedev e Berrettini a rischio forfait

Medvedev preoccupa: "Roma a rischio"

«Ho sentito l’anca bloccarsi, ma non posso dire molto ora. Nei prossimi giorni farò una risonanza per vedere di cosa si tratta - aveva spiegato Medvedev a caldo, mettendo già in dubbio la difesa del titolo nella Capitale - Roma in questo momento è a rischio. Sarebbe bello poter tornare dopo il successo del 2023, ma devo valutare il tipo di infortunio per capire la sua gravità». L'eventuale ritiro del numero 4 del mondo andrebbe ad aggiungersi a quelli di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il pensiero più immediato va alle assenze che impattano sul Foro Italico, ma questa situazione potrebbe aprire anche scenari interessanti in vista di un Roland Garros dove verosimilmente nessuno dei tre citati sarà al massimo della condizione.

Djokovic e Nadal pronti a capitalizzare

Chi potrebbe beneficiarne? Il primo nome che salta alla mente è ovviamente Novak Djokovic. Il numero 1 del mondo da inizio stagione combatte con alcuni problemi al polso e dopo la semifinale di Montecarlo aveva espresso la delusione per alcune performance lontane dai suoi straordinari standard. Atteso a Roma nei prossimi giorni potrà dare la caccia al primo titolo stagionale, sarebbe il settimo agli Internazionali. Tra le stelle della kermesse impossibile non citare Rafael Nadal, che ieri ha svolto sul Centrale il primo allenamento della sua avventura capitolina. Proveranno a capitalizzare l’ottimo stato di forma, specialmente in ottica Slam, Tsitsipas e Rublev.

Roma, anche Berrettini a rischio!

Orfano di Sinner, il tabellone principale avrà comunque una cospicua presenza di italiani. Sono già undici i giocatori di casa presenti in main draw e tra questi al momento c’è anche Matteo Berrettini. Il finalista di Wimbledon 2021 ha saltato le ultime due edizioni del torneo e per quanto lo desideri al momento non è certo di poterci essere. Matteo ha ricevuto una wild card, ma essendo fuori di una posizione potrebbe accedere al tabellone anche con la propria classifica, liberando così una wild card che potrebbe andare a Stefano Napolitano. Questo accadrebbe anche in caso di rinuncia di Berrettini, che è a Roma e si sta allenando, anche se deve fare i conti con gli strascichi della tonsillite che gli ha impedito di giocare a Madrid.