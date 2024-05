Paul tifa Lazio agli Internazionali e Opelka commenta: sfottò social ai tifosi della Roma

ROMA - Clima da derby agli Internazionali d'Italia, dove i tennisti non nascondono le proprie simpatie calcistiche in attesa di sfidarsi sulla terra rossa del Foro Italico. E se a 'difendere' i colori della Roma ci sono lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il 22enne romano Flavio Cobolli , che vanta anche un passato da calciatore nelle giovanili giallorosse, a 'sventolare' la propria fede biancoceleste c'è invece il 26enne statunitense Tommy Paul con la 'complicità' di Reilly Opelka (quest'ultimo assente al Masters 1000 della Capitale).

Paul tifa Lazio agli Internazionali e Opelka 'punge' i romanisti

"Forza Lazio" ha scritto proprio Paul Tommy sul proprio profilo Instagram a corredo di alcuni scatti del suo allenamento al Foro Italico, citando il coetaneo e connazionale (a sua volta laziale) che ha colto l'occasione per lanciare una 'frecciata' ai tifosi della Roma, bersagli dei suoi sfottò già in passato. "Romanista pineapple on the pizza" ha scritto Opelka paragonando i sostenitori giallorossi all'ananas sulla pizza. Il 'siparietto' social ha fatto letteralmente impazzire i tifosi biancocelesti e sono stati tantissimi i commenti al post di Tommy, che in uno di questi si è guadagnato l'appellativo di "Aquilotto fracico".