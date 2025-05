La risposta di Sinner sul gossip con Lara Leito fa ridere tutti in conferenza stampa

Jannik Sinner ha parlato alla stampa nella giornata a lui dedicata agli Internazionali Bnl d'Italia. Il numero uno al mondo ha terminato di scontare la sospensione di tre mesi per il caso doping e si prepara al ritorno in campo nel torneo in programma dal 7 al 18 maggio sui campi del Foro Italico di Roma. Il suo esordio avverrà al secondo turno contro il vincitore della sfida tra Federico Cinà e Mariano Navone. In attesa del ritorno in campo, l'azzurro ha parlato in conferenza stampa del suo momento di forma e di come ha vissuto il periodo di stop.