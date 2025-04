Jannik Sinner avrebbe una nuova fidanzata. Chi, settimanale di Gossip, ha sorpreso il numero uno del mondo del tennis con il suo presunto nuovo amore, dopo la fine della storia con la collega russa Anna Kalinskaya . Al fianco del non ancora 24enne Sinner c'è Lara Leito , 31 anni, anche lei russa, ex fidanzata dell’attore Adrien Brody, vincitore di 2 Premi Oscar.

La nuova fidanzata di Sinner

Lara avrebbe conquistato il cuore di Sinner proprio nelle ultime settimane, in cui il campione italiano si è fermato per la squalifica di tre mesi per il caso doping. In vista del ritorno in campo agli Internazionali di Roma, Sinner si sta allenando a Monte Carlo, dove vive da anni, e sugli spalti del Country Club, a seguirlo, c'era proprio Lara Leito, sorpresa dagli occhi attenti della rivista Chi. Lara ha preso lo smartphone e ha ripreso Jannik, come fanno molti, ma poi è andata a salutare Darren Cahill, l’allenatore di Sinner, e gli altri membri dello staff. Un gesto che ha svelato familiarità con l’entourage del tennista.

Il bacio tra Sinner e Lara

Al termine dell'allenamento, poi, Jannik l'ha abbracciata e, insieme, sono andati al ristorante del circolo monegasco da cui sono usciti dopo un'ora. Quindi, si sono allontanati sull'Audi del nostro tennista che, una volta accompagnatala in città, l'ha baciata per salutarla. Lara Leito è da tempo un volto noto della Costa Azzurra, dove frequenta soprattutto Monte Carlo e Cannes.