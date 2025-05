Musetti-Nakashima diretta: segui live la partita degli Internazionali d'Italia

ROMA - Lorenzo Musetti scalda i cuori italiani nella giornata odierna degli Internazionali BNL d'Italia a Roma: nel terzo turno del Masters 1000 capitolino, il numero 9 del mondo si gioca l'accesso agli ottavi di finale contro lo statunitense Brandon Nakashima , 29° del ranking Atp. Due i precedenti tra il toscano e l'americano, entrambi datati 2024: al Queen's Musetti si è imposto per due set a uno, agli Us Open Nakashima ha avuto la meglio per 3-1. Chi vince affronterà il russo Daniil Medvedev negli ottavi di finale.

13:35

Momento d'oro

Musetti è strafavorito. L’italiano cerca continuità dopo aver raggiunto la finale a Montecarlo e la semifinale a Madrid: Nakashima non può fargli paura.

13:23

Tra poco Musetti in campo

È finito con la vittoria della bielorussa Sabalenka il match sul campo centrale contro la statunitense Kenin: tra poco Musetti e Nakashima entreranno sul terreno di gioco per il riscaldamento e il sorteggio.

13:12

Musetti-Nakashima, dove vederlo in tv

Il match tra Musetti e Nakashima sarà visibile anche in chiaro su Rai 2, ma non solo. Qui tutti i dettagli per seguire l'incontro in tv e in streaming: leggi la notizia.

13:00

Il ritorno di Sinner

Ieri è stato il giorno del ritorno in campo di Jannik Sinner dopo la squalifica di tre mesi: il numero uno del mondo ha eliminato l'argentino Mariano Navone in due set (6-3, 6-4).

12:49

Slitta il match di Musetti

Slitta almeno alle 13.15-13.20 il match tra Musetti e Nakashima perché l'incontro precedente sul centrale, quello in corso tra Sabalenka e Kenin, è arrivato a terzo set, appena cominciato.

12:43

Chi vince affronterà Medvedev

Sarà Daniil Medvedev, testa di serie numero 10, l'avversario negli ottavi di finale del vincitore tra Musetti e Nakashima. Il russo ha appena battuto 6-4, 6-1 l'australiano Alexei Popyrin sulla terra rossa della Supertennis Arena.

12:30

Musetti sul centrale

Lorenzo Musetti scenderà in campo sul campo centrale del Foro Italico per affrontare lo statunitense Brandon Nakashima. Il match si giocherà non prima delle 13 e dopo l'incontro femminile tra Sabalenka e Kenin.

Foro Italico, Roma