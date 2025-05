Lorenzo Musetti è in semifinale agli Internazionali BNL d’Italia . Non vuole smettere di sognare il carrarino, che davanti al pubblico del Foro Italico ha ottenuto un’altra vittoria sensazionale, eliminando il campione Alexander Zverev, campione uscente. Dopo la finale raggiunta a Monte-Carlo e la semifinale a Madrid, Musetti va in fondo anche nel Masters 1000 di Roma, confermandosi uno dei migliori giocatori al mondo su terra battuta. Adesso l’asticella però si alza ancora: il suo prossimo avversario sarà Carlos Alcaraz .

Musetti-Alcaraz, data e orario del match

La semifinale tra Musetti e Alcaraz è in programma oggi, venerdì 16 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico, non prima delle 15:30.

I precedenti tra Musetti e Alcaraz

Lorenzo Musetti è in svantaggio 4-1 nei precedenti. L’unica vittoria è arrivata nella finale dell’ATP 500 di Amburgo nel 2022. Alcaraz ha poi trionfato nel 2023 al Roland Garros e a Pechino, e nel 2024 a Miami. Il confronto più recente è infine andato in scena il mese scorso in occasione della finale del Masters 1000 di Monte-Carlo: dopo aver vinto il primo set, Musetti ha ceduto in rimonta complice un infortunio alla coscia occorso nell'ultimo e decisivo set.

Dove vedere il match Musetti-Alcaraz in tv

Tutte le partite degli Internazionali Bnl d'Italia 2025 saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Le partite del torneo maschile saranno inoltre disponibili in streaming su TennisTv e in diretta tv in chiaro su Rai 2 (11 match in totale, uno al giorno, trasmessi inoltre in streaming su RaiPlay).

Internazionali d'Italia, il montepremi maschile

PRIMO TURNO – € 20.820

SECONDO TURNO – € 30.895

TERZO TURNO – € 52.925

OTTAVI DI FINALE – € 90.445

QUARTI DI FINALE – € 165.670

SEMIFINALI – € 291.040

FINALISTA – € 523.870

VINCITORE – € 985.030