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Musetti-Cerundolo, terzo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il carrarino torna in campo al Foro Italico dopo la vittoria all'esordio ai danni di Mpetshi Perricard: se la vedrà contro l'argentino, numero 27 del mondo
2 min
TagsLorenzo MusettiInternazionali d'Italia

Lorenzo Musetti affronterà Francisco Cerundolo al terzo turno del Masters 1000 di Roma. L'azzurro, accreditato dell'ottava testa di serie, ha debuttato con un successo ai danni di Giovanni Mpetshi Perricard e spera di proseguire il suo cammino al Foro Italico, dove difende la semifinale raggiunta lo scorso anno. Sulla sua strada trova ora l'argentino Cerundolo, numero 27 ATP e protagonista di una netta vittoria all'esordio (6-0 6-2) contro il cileno Tabilo. In palio un posto negli ottavi contro il vincente del match tra Casper Ruud e Jiri Lehecka.

Musetti-Cerundolo, orario e quando si gioca

La sfida tra Musetti e Cerundolo, valida per il terzo turno degli Internazionali d'Italia, è in programma oggi, domenica 10 maggio, sul Campo Centrale non prima delle ore 15.00.

I precedenti tra Musetti e Cerundolo

In parità i confronti diretti tra i due giocatori: Lorenzo ha vinto i primi, nel 2020 a Cordenons e nel 2022 ad Amburgo, mentre l'argentino si è preso la rivincita nel 2024, prima nella finale di Umago e poi nelle Finals di Coppa Davis.

Dove vedere la partita in tv

Il Masters 1000 di Roma sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e la novità Diretta Tennis) e in streaming su NOW. Il match di Musetti sarà inoltre visibile in chiaro su TV8.

Internazionali d'Italia, il monterpremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.165

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