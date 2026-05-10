Musetti-Cerundolo diretta Internazionali d'Italia: segui la sfida al terzo turno. Tennis oggi LIVE

Caccia agli ottavi di finale sulla terra rossa del Masters 1000 di Roma per il numero 10 del mondo Lorenzo Musetti che, dopo aver esordito battendo con autorevolezza il francese Giovanni Mpetshi Perricard, affronta oggi (10 maggio, non prima delle ore 15) l'argentino Francisco Cerundolo (n.27 Atp) nel terzo turno degli Internazionali d'Italia. Segui la diretta del match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
14:11
Doppio obiettivo per Musetti: ottavi e Top 10
Dopo l'incredibile epilogo degli Australian Open, con l'infortunio che gli ha negato uno storico traguardo, Musetti ha faticato a rimettersi in carreggiata, ma è in netta crescita. La speranza è quella di confermare almeno la semifinale raggiunta lo scorso anno a Roma, ma l'obiettivo secondario è anche quello di fare i conti, per scongiurare l'uscita dalla Top 10 del Ranking Atp e il sorpasso da parte di Cobolli, che gli soffierebbe il 'titolo' di secondo tennista italiano alle spalle dell'irraggiungibile Sinner.
14:01
Debutto convincente per Musetti e Cerundolo
Il debutto a Roma è stato convincente per entrambi. Musetti ha superato l'insidioso Perricard con un doppio 6-4, mentre Cerundolo ha travolto Tabilo per 6-0, 6-2, facendo segnare un non trascurabile 10-1 nei match d'esordio della nuova stagione.
13:52
L'incognita del meteo sulla domenica al Foro Italico
A Roma è una giornata uggiosa, è piovuto durante la notte e dalla tarda mattinata è entrato il libeccio, che al momento si è limitato a sferzare i campi con le sue raffiche cariche di umidità, ma che potrebbe da un momento all'altro portare anche dei rovesci.
13:47
Musetti-Cerundolo terzo match sul Centrale
Il teatro è quello delle grandi occasioni, il Centrale del Foro Italico, che ha già visto in mattinata Svitolina liquidare Baptiste con un doppio 6-2. Ora in campo c'è Zverev, che ha chiuso in 28 minuti il primo set con il belga Blockx (6-1). A seguire, intorno alle 15, Musetti-Cerundolo.
13:45
Musetti-Cerunodolo: dove vederla in tv e in streaming
La sfida odierna tra Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo, valida per il terzo turno degli Internazionali d'Italia (terra battuta), sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI
Roma