Musetti-Cerundolo diretta Internazionali d'Italia: segui la sfida al terzo turno. Tennis oggi LIVE

14:11

Doppio obiettivo per Musetti: ottavi e Top 10

Dopo l'incredibile epilogo degli Australian Open, con l'infortunio che gli ha negato uno storico traguardo, Musetti ha faticato a rimettersi in carreggiata, ma è in netta crescita. La speranza è quella di confermare almeno la semifinale raggiunta lo scorso anno a Roma, ma l'obiettivo secondario è anche quello di fare i conti, per scongiurare l'uscita dalla Top 10 del Ranking Atp e il sorpasso da parte di Cobolli, che gli soffierebbe il 'titolo' di secondo tennista italiano alle spalle dell'irraggiungibile Sinner.

14:01

Debutto convincente per Musetti e Cerundolo

Il debutto a Roma è stato convincente per entrambi. Musetti ha superato l'insidioso Perricard con un doppio 6-4, mentre Cerundolo ha travolto Tabilo per 6-0, 6-2, facendo segnare un non trascurabile 10-1 nei match d'esordio della nuova stagione.

13:52

L'incognita del meteo sulla domenica al Foro Italico

A Roma è una giornata uggiosa, è piovuto durante la notte e dalla tarda mattinata è entrato il libeccio, che al momento si è limitato a sferzare i campi con le sue raffiche cariche di umidità, ma che potrebbe da un momento all'altro portare anche dei rovesci.

13:47

Musetti-Cerundolo terzo match sul Centrale

Il teatro è quello delle grandi occasioni, il Centrale del Foro Italico, che ha già visto in mattinata Svitolina liquidare Baptiste con un doppio 6-2. Ora in campo c'è Zverev, che ha chiuso in 28 minuti il primo set con il belga Blockx (6-1). A seguire, intorno alle 15, Musetti-Cerundolo.

13:45

Musetti-Cerunodolo: dove vederla in tv e in streaming

La sfida odierna tra Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo, valida per il terzo turno degli Internazionali d'Italia (terra battuta), sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

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