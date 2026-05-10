Quando giocano Sinner e Cobolli lunedi agli Internazionali di tennis: campo e orario

Sarà un lunedì 11 maggio molto italiano quello che andrà in scena al Foro Italico. È tempo di match di terzo turno della parte alta del tabellone maschile degli Internazionali d'Italia, dunque saranno ben quattro i giocatori azzurri a scendere in campo. Senza nulla togliere a due favole del torneo come Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino, l'attenzione è principalmente sugli impegni di Jannik Sinner e Flavio Cobolli, rispettivamente teste di serie numero uno e numero dieci. L'altoatesino ha debuttato con un comodo successo in due set ai danni dell'austriaco Sebastian Ofner, prolungando la sua incredibile striscia di vittorie consecutive (ora sono 29) a livello Masters 1000. Il romano ha invece domato - sempre in due set - un rivale ostico come il francese Terence Atmane.