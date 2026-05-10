Quando giocano Sinner e Cobolli lunedi agli Internazionali di tennis: campo e orario
Sarà un lunedì 11 maggio molto italiano quello che andrà in scena al Foro Italico. È tempo di match di terzo turno della parte alta del tabellone maschile degli Internazionali d'Italia, dunque saranno ben quattro i giocatori azzurri a scendere in campo. Senza nulla togliere a due favole del torneo come Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino, l'attenzione è principalmente sugli impegni di Jannik Sinner e Flavio Cobolli, rispettivamente teste di serie numero uno e numero dieci. L'altoatesino ha debuttato con un comodo successo in due set ai danni dell'austriaco Sebastian Ofner, prolungando la sua incredibile striscia di vittorie consecutive (ora sono 29) a livello Masters 1000. Il romano ha invece domato - sempre in due set - un rivale ostico come il francese Terence Atmane.
Tutte le informazioni sui match di Sinner e Cobolli
Jannik Sinner, opposto all'australiano Alexei Popyrin (numero 60 ATP), è stato programmato sul Campo Centrale e chiuderà la sessione diurna. Il suo sarà il terzo match - dopo Cirstea-Noskova e Gauff-Jovic - e comincerà non prima delle ore 15:00. Anche a Flavio Cobolli è stato riservato il Centrale, ma per la sessione serale, che aprirà. Il ventiquattrenne se la vedrà contro l'argentino Thiago Tirante (numero 69 del mondo) a partire dalle ore 19:00. Entrambi i match saranno visibili in esclusiva su Sky Sport, sia in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) sia in streaming su NOW. Inoltre, l'incontro di Sinner sarà trasmesso in chiaro su TV8.