Sinner-Ofner diretta Internazionali di Roma: segui la sfida di Jannik. Tennis oggi LIVE

ROMA - È il giorno dell'esordio di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma 2026. Il numero uno al mondo, nonché prima testa di serie del tabellone, sfida al secondo turno del torneo capitolino l'austriaco Sebastian Ofner (n.82 Atp). L'altoatesino arriva al Foro Italico con una clamorosa striscia aperta di 23 vittorie consecutive e soprattutto reduce dal titolo a Madrid, il quinto consecutivo a livello Masters 1000: l'azzurro è il primo nella storia del tennis a riuscirci. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.