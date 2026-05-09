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Non iniziato5/9/2026, ore 5:00:
Jannik Sinner Ranking: 1
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Sebastian Ofner Ranking: 82

Sinner-Ofner diretta Internazionali di Roma: segui la sfida di Jannik. Tennis oggi LIVE

Il numero uno al mondo debutta al Foro Italico contro l'austriaco: in palio l'accesso al terzo turno del Masters 1000 capitolino. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale
2 min
Tagsinternazionali di romaSinner-Ofner
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ROMA - È il giorno dell'esordio di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma 2026. Il numero uno al mondo, nonché prima testa di serie del tabellone, sfida al secondo turno del torneo capitolino l'austriaco Sebastian Ofner (n.82 Atp). L'altoatesino arriva al Foro Italico con una clamorosa striscia aperta di 23 vittorie consecutive e soprattutto reduce dal titolo a Madrid, il quinto consecutivo a livello Masters 1000: l'azzurro è il primo nella storia del tennis a riuscirci. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

18:00

Internazionali di Roma, Sinner-Ofner: data e orario del match

La sfida tra Jannik e Sebastian, valida per il secondo turno del Masters 1000 capitolino, è in programma oggi - sabato 9 maggio - sul Campo Centrale del Foro Italico non prima delle ore 19:00.

Campo Centrale - Foro Italico, Roma

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