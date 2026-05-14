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Internazionali, Medvedev rimonta Landaluce: sarà lui a sfidare Sinner in semifinale!

Dopo due ore e mezza e una breve interruzione per pioggia, il russo ha avuto la meglio e si è regalato la seconda sfida stagionale contro Jannik
2 min
TagsDaniil MedvedevMartin LandaluceInternazionali d'Italia

Daniil Medvedev è il quarto e ultimo semifinalista degli Internazionali d'Italia. Il russo ha superato in rimonta Martin Landaluce (lucky loser spagnolo, numero 94 ATP) con il punteggio di 1-6 6-4 7-5 al termine di una battaglia di circa due ore e mezza. Dopo aver perso nettamente il parziale d'apertura, Medvedev ha reagito prontamente e si è portato avanti di un break nel secondo set. La sfida è stata brevemente interrotta per pioggia, ma al ritorno in campo il moscovita ha completato l'opera e ristabilito la parità. Nel parziale decisivo è stato invece Landaluce ad allungare per primo, ma non appena ha subito il contro break ha faticato a ritrovare lucidità. Bravissimo a salvare tre match point sul 4-5, ha pagato a caro prezzo la palla break fallita nell'undicesimo game per poi cedere 7-5. Sarà perciò Daniil a sfidare Jannik Sinner per un posto nell'atto conclusivo. Sarà il secondo confronto stagionale dopo la finale di Indian Wells, vinta in due tie-break dall'azzurro.

I numeri di Medvedev

Diciottesima semifinale in carriera a livello Masters 1000 per il russo, la seconda stagionale dopo quella di Indian Wells e la terza sul rosso dopo Monte-Carlo 2019 e Roma 2023. Medvedev festeggia inoltre la cinquantesima vittoria in carriera su terra battuta e si conferma una garanzia contro avversari fuori dalla top 50. Escludendo il doppio 6-0 subito contro Matteo Berrettini nel Principato, il bilancio è di 16-0. Infine, il moscovita torna a raggiungere una semifinale nel 2026: mancava da Indian Wells ed è la quarta dopo Brisbane e Dubai.

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