Sinner in semifinale agli Internazionali d'Italia: avversario, orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale degli Internazionali d'Italia grazie al successo per 6-2 6-4 ai danni del russo Andrey Rublev. Nonostante un calo nel secondo set, in cui ha subito il primo break di tutto il torneo, l'azzurro ha continuato a dominare e si è regalato la trentaduesima vittoria consecutiva in un Masters 1000, strappando il record precedente a Novak Djokovic. Sinner, che è inoltre in striscia aperta di ventisette successi di fila a livello ATP, mette dunque nel mirino il titolo al Foro Italico: oltre a colmare un vuoto che dura da cinquant'anni con Adriano Panatta (ultimo vincitore italiano, nel 1976), diventerebbe eventualmente anche il secondo tennista di sempre dopo Djokovic ad aver vinto almeno una volta tutti e nove i Masters 1000.