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giovedì 14 maggio 2026
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Sinner in semifinale agli Internazionali d'Italia: avversario, orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Prosegue il percorso netto al Foro Italico del numero uno al mondo, vittorioso anche su Rublev: soltanto due successi lo separano da uno storico titolo
2 min
Tagsjannik sinnerInternazionali d'Italia

Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale degli Internazionali d'Italia grazie al successo per 6-2 6-4 ai danni del russo Andrey Rublev. Nonostante un calo nel secondo set, in cui ha subito il primo break di tutto il torneo, l'azzurro ha continuato a dominare e si è regalato la trentaduesima vittoria consecutiva in un Masters 1000, strappando il record precedente a Novak Djokovic. Sinner, che è inoltre in striscia aperta di ventisette successi di fila a livello ATP, mette dunque nel mirino il titolo al Foro Italico: oltre a colmare un vuoto che dura da cinquant'anni con Adriano Panatta (ultimo vincitore italiano, nel 1976), diventerebbe eventualmente anche il secondo tennista di sempre dopo Djokovic ad aver vinto almeno una volta tutti e nove i Masters 1000.

Sinner in semifinale, orario e quando si gioca

La sfida con Jannik Sinner protagonista, valida per la semifinale degli Internazionali d'Italia, è in programma domani venerdì 15 maggio sul Campo Centrale non prima delle ore 19.

Sinner, prossimo avversario

In semifinale, l'azzurro attende il vincente del match tra lo spagnolo Martin Landaluce e il russo Daniil Medvedev. Con Landaluce non ci sono precedenti, mentre è avanti 9-7 nei confronti diretti contro Medvedev.

Dove vedere la partita in tv

Il Masters 1000 di Roma sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e la novità Diretta Tennis) e in streaming su NOW. Inoltre, ogni giorno viene trasmesso un match in chiaro su TV8.

Internazionali d'Italia, il monterpremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.165

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