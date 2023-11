Nitto ATP Finals, Tsitsipas: look pazzesco. Ecco quanto costa il poncho

TORINO - Cresce l'attesa per l'inizio delle Nitto ATP Finals che prenderanno il via domenica 12 novembre a Torino. Nella giornata di oggi i fantastici otto che prenderanno parte al torneo hanno tenuto la conferenza stampa di presentazione e poi hanno sfilato sul blue carpet e a rubare l'occhio è stato Stefano Tsitsipas.

Tsitsipas, il poncho ha un prezzo da capogiro

Il tennista greco ha conquistato tutti, Sinner compreso, sfoggiando un poncho bianco con inserti marroni che non è passato inosservato. Ma quanto costa? Il poncho indossato da Tsitsipas, in misto alpaca bouclé a righe con finiture in pelle, è del famoso brand Loro Piana ed è venduto alla cifra stellare di 3.800 euro.