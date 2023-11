Tsitsipas-Rune alle Nitto ATP Finals: orario e dove vederla in tv e streaming

TORINO - Archiviata la prima giornata in entrambi i gironi, oggi (marted' 14 novembre) parte la seconda nel Gruppo Verde delle Nitto Atp Finals a Torino . E prima del big-match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic , programmato per la sessione serale, andrà in scena quella tra il greco Stefano Tsitsipas e il danese Holger Rune , rispettivamente sconfitti all'esordio dall'azzurro (in due set) e dal serbo numero uno del mondo (in tre set).

Nitto Atp Finals, Sinner in semifinale se: tutte le combinazioni

Quando si gioca Tsitsipas-Rune: data e orario

Il match tra Tsitsipas (n. 6 del ranking Atp e del tabellone torinese) e Rune (n. 10 del mondo e n. 8 qui a Torino), una sorta di scontro da dentro o fuori, è in programma martedì 14 novembre nella sessione pomeridiana (non prima delle ore 14:30) e seguirà quella di doppio tra Santiago Gonzalez (Mex)/Edouard Roger-Vasselin (Fra, 4) e Maximo Gonzalez (Arg)/Andres Molteni (Arg, 7) della sessione mattutina.

Tsitsipas-Rune: dove vederla in tv e streaming

Sarà possibile seguire la partita tra Tsitsipas e Rune in diretta tv su Sky Sport, che trasmette tutti i match delle Atp Finals di Torino (mentre un singolare al giorno sarà visibile in chiaro su Rai 2, che trasmetterà anche una semifinale e la finale). Il match tra l'altoatesino e il greco potrà essere seguito anche in diretta streaming su Sky Go, Now e Tennis TV, che trasmettono tutti gli incontri del torneo (con un singolare al giorno su Rai Play).

Tsitsipas-Rune: i precedenti

Quella alle Nitto Atp Finals 2023 sarà la terza sfida tra Tsitsipas e Rune. Le due sfide precedenti, andate in scena lo scorso anno, sono state vinte entrambe dal 20enne danese che nel 2022 si è imposto sul 25enne greco prima al Roland Garros (in quattro set nei sedicesimi) e poi nella finale di Stoccolma (trionfo in due set).

Atp Finals, la classifica del Gruppo Verde

1) Jannik Sinner 1-0 (2-0)

2) Novak Djokovic 1-0 (2-1)

3) Holger Rune 0-1 (1-2)

4) Stefanos Tsitsipas 0-1 (0-2)